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蘋果追趕AI開發 市場漸失耐性

標籤：經濟

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）去年推出iPhone 15系列，今年初又發售混合實境頭套Vision Pro，惟似乎至今未能引發熱潮，令市場失望，加上手機銷量在中國內地觸礁，拖累今年以來股價已倒跌約一成，在「美股七俠（the Magnificent Seven）」中表現滯後。隨着其他科網股紛紛加入AI（人工智能）陣營，久未入場的蘋果最近據報轉攻生成式AI（人工智能），放棄電動車項目，引起市場熱議。綜合分析，有人認為AI是熱炒概念，蘋果總要顯示自己與此有關，也有人看好蘋果可後來居上，有望將AI技術應用到手機，刺激銷情，但行動要快，否則會被早入場的谷歌、微軟（美：MSFT）拋離。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《金融時報》、《華爾街日報》、Counterpoint、Benzinga

「七俠」中蘋果股價表現明顯落後

去年多隻科網股乘AI熱潮，股價水漲船高，表表者Nvidia（美：NVDA）急飈2.4倍，蘋果則因缺AI概念，全年雖漲近五成，卻在「美股七俠」中排最尾。今年以來蘋果表現更乏善足陳，股價回吐約一成，更被與OpenAI有合作的微軟後來居上，搶走全球最大市值公司一位。自去年12月中旬股價高位以來，蘋果至今已有多達3000億美元市值蒸發，並自去年8月以來首次踏入技術性修正。

大行高盛日前將蘋果從「必買名單」（conviction list）中踢走，原因是旗下主要產品需求疲軟，引發市場擔憂，拖累股價表現。另一投行艾維克亦將蘋果剔出「跑贏大市」的名單。蘋果現時的「買入」評級對比「持有」及「沽出」的比例，亦是自2020年以來最低。

棄電動車項目 改攻生成式AI

數周前據報蘋果發內部通告，決定忍心捨棄耕耘十年的電動車項目，將員工調至AI部門，擬攻生成式AI。綜合當前市場看法，普遍認為AI始終是近一兩年熱門概念，蘋果比起其他企業遲了入場，股價也因而滯後，故普遍對蘋果涉獵AI仍看好，只是對於怎樣運用得好，則有不同意見。

蘋果股東Aptus Capital Advisors的基金經理David Wagner認為，AI是時尚題目，現時市場最受話題帶動，大家都在要求蘋果要有概念。The Wealth Alliance行政總裁Robert Conzo較樂觀，他指對長期投資者而言，蘋果後來入場不是第一次，蘋果正在做其最擅長的事——等待、坐後，再看看怎樣乘AI熱潮為其產品定位。

彭博分析，蘋果轉投AI，源於近年最重要的新產品Vision Pro遠未帶動營業額增長，且iPhone銷情低迷，在中國內地的銷量觸礁。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克試用Vision Pro後，也稱不感震驚，暗示產品要到往後幾代才成形。Rosenblatt分析師Barton Crockett認為，Vision Pro除可看電影外應用程式不足，需要大幅改善其價格效能後，令人相信股價可以暴漲。

隨着地緣政治關係持續緊張，市場憂慮蘋果的大中華業務會拖累業績。據獨立研究機構Counterpoint資料，今年首6周，中國內地智能手機銷售額按年跌7%，當中蘋果銷售額按年跌幅多達24%，佔整個市場僅16%，與榮耀手機並列，部分原因是去年9月推出的iPhone 15系列，被指無甚特色。外媒分析，中國內地經濟疲弱、消費者因民族主義而杯葛蘋果，都有份拖累蘋果前景。同期華為銷售額按年漲64%，佔整個市場17%，份額超越蘋果。

特斯拉也有類似問題，中國業務佔比不輕，加上電動車愈來愈不受看好，今年以來股價也累跌近三成。New Street Research科技基建主管Pierre Ferragu認為，目前中國佔全球科技生態市場兩成，比例正在下降，已愈來愈難將西方科技賣進中國。他預料，約有10至15年時間「矽幕（Silicon Curtain）」會在中國與其他地方之間形成， 兩地科技將有隔閡。

中國因素如今或成蘋果業績的隱憂，令市場關心蘋果轉舵投向AI，會如何為業績冲喜。

三星已將AI技術引進智能手機

蘋果的手機界勁敵三星電子（韓：005930）早前搶先從谷歌引入AI技術，為旗下Galaxy手機系列引入AI科技，功能包括即譯手機通話、錄音轉成文字等，彷彿已為蘋果示範。

Wayve資本管理首席策略師Rhys Williams指出，三星現時有了生成式AI，且產品備受歡迎，蘋果則未有動力推動業績，股價滯後，要等到有新產品出爐，才可能為蘋果帶來「故事的下半段」。

《金融時報》編輯Richard Waters撰文指出，若AI的主戰場是智能手機，iPhone則迎來生機，為消費者帶來更多換機的理由，多項AI功能可引入iPhone，為用戶提供個性化服務，iPhone的運算能力亦有助降低AI運作成本。他認為，若蘋果定位得好，需要行動迅速，因其對手谷歌及伙拍OpenAI的微軟已建立了一系列大型語言模型，並重金投資在科技基建。

分析：投資落後 或難與微軟等競爭

Barton Crockett補充，蘋果若要繼續與微軟、亞馬遜（美：AMZN）並排，不得不加強其AI產品，緩和當前股價恐慌，相信AI對蘋果主要價值在推高iPhone及MacBook Air手提電腦的銷情。據他統計，去年Meta斥資380億美元研發AI，料今年斥資300億至370億美元，Alphabet（美：GOOG）去年則斥資450億美元，蘋果去年則斥資300億美元。由於投資額較少，該行懷疑蘋果在AI訂閱和大型語言模型方面將難與微軟和谷歌競爭。

（企業地球村）