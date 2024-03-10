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薛偉傑：美人魚泳術學校開張 愛好者毋須出海

【明報專訊】本港出現首家室內美人魚泳術學校，這運動的愛好者今後可以毋須出海或租用泳池了！「美人魚泳術」（Mermaiding）是蹼泳的分支。有別於傳統蹼泳，美人魚泳術不是鬥速度，而是像韻律泳般，着重動作設計和美感。其愛好者使用的腳蹼會延伸到腰部甚或上半身，猶如晚麗服。美人魚泳術最早在何時出現已難以稽考，只知道大約在2004年，有些歐美網紅開始以這個字眼來發表短片。

大水缸最多可供8人上課

「MOP美人魚館」是本港第一個可以進行這運動的室內恆溫場地。創辦人鍾卓芝、譚希瑜表示，以往美人魚泳術愛好者需要租船出海或者租用泳池，成本很高。雖然該公司也曾經和多家酒店合作，為其住客開班，但缺乏固定的室內場地，仍然有礙這運動普及。

所以，該公司投資100多萬元，邀請內地的室內水族館設計師合作，在西營盤開設「MOP美人魚館」，3月6日正式開業。館內設有一個11米長的水缸，淺水區水深0.6米，深水區水深3米，最多可以同時進行兩個小組教學課程（共8名學生）。水缸設有過濾和恆溫系統，水溫保持在攝氏27至30度。

課程包括1小時體驗班、初級課程、高級課程、跳舞班、人魚線操練班、教練班等，以及由職業治療師設計的「水中感覺統合訓練」課程。此外，也計劃提供攝影服務，以及透過旅遊網站宣傳，以招徠遊客。由於曾被誤以為是海鮮酒家，所以稍後將會舉辦多場收費表演。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]