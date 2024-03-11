「假HKTVmall」瀕爆煲 用戶未能提款 內地騙徒宣傳3月港辦答謝宴 冀最後吸金

明報記者 方楚茵

內地詐騙盛行，本報曾就此事向港科探索查詢，獲回覆指「上述公司並不是本集團旗下公司，本集團會繼續了解詳情再作跟進」。

港科探索：確認並非旗下公司

而據本報於內地各大社交、短視頻平台所見，曾冒充港科探索旗下HKTVmall於微信開設帳號的「杭州科探電子商務有限公司」，在帳號被封後，疑再以「HKTVmall全新互聯網模式歡迎加入」開設微信影音號，並以HKTVmall名義發布了宣傳片，有假冒HKTVmall高層受訪的片段等。

該訪問片段顯示，一名自稱是「香港科技探索有限公司分公司、杭州科探電子商務有限公司的線上運營負責人楊總」接受採訪時指出，HKTVmall在2022年已提出進軍內地的戰略部署，並計劃從2024年3月份開始，預計在7月份之前，將於內地4個超一線城市，即北上廣深開設超過1500家門店，亦會在成都、重慶、杭州、武漢等10多個一線城市開設超過6000家門店。

「楊總」：擬花50億回饋用戶

該名「楊總」又提及，2022年已內部測試平台，2023年已有180萬線上用戶，有資深合伙人及初級合伙人各數十萬，用戶遍佈全國。第一批將在各個城市保留5至10家自營店，其餘均為加盟店，對平台資深合伙人開放。該楊總更聲稱，公司已為用戶準備了50億元現金好禮回饋會員。

雖然「楊總」拋出50億元現金回饋，但值得留意的是，截至去年6月底，「真」港科探索現金及流動資金淨額為10.36億元，截至上周市值亦不足17億元。至於詐騙案中最敏感的提現（提取現金），「楊總」更先「封後門」，指提現門檻提升等是為了杜絕惡劣的套利，或佔用公司公共資源的亂象。

對於內地不少短視頻平台近期有不少直博主以防騙、反詐等，呼籲此資金盤的投資者「下車」，免被「割韭菜」。片段中，「楊總」亦有就此澄清，反指是個人博主為博取關注和流量，故意製造謠言及不實言論等，又不排除是競爭對手買「水軍」的行為，將採取法律手段及必要行動維護公司商譽及利益等。

偽造報道稱有關部門正調解

雖然暫時未知相關騙局的規模，但內地早已開始流傳該「HKTVmall資金盤」詐騙案在2月中、下旬開始未能提現，並指將趁3月爆煲前，騙徒再頻頻宣傳其3月將在本港半島酒店舉行一星期的答謝宴，此實體見面會將參觀港科探索總部、辦公地址及門店等，以吸引更多新資金上釣。

此外，內地網上亦流傳一些偽造的新聞報道影片，指「HKTVmall資金盤跑路事件引發廣泛關注，用戶資金陷困，但已經有關部門調解，並已於網上登記退款等」，似為緩解受騙投資者的擔憂。