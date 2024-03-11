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港專頁被洗版追數 王維基親自反擊

標籤：經濟

【明報專訊】香港科技探索（1137）近年業績倒退，欲開拓內地招商之際，卻傳出負面消息，包括上月在HKTVmall社交平台專頁，突然出現大量疑似追數留言，矛頭直指HKTVmall未有依期結付2024年1月貨款予商戶，卻強迫商家繼續出貨，要求「王維基找貨數」。

事件引來對HKTVmall資金鏈的質疑，亦驚動港科探索創辦人、副主席兼集團行政總裁王維基親自留言回應，重申集團財務穩健、根據合約找數，又反問網民：「驚？我們年中公布的財務報表，有10億現金和流動資產。」其後更有部分自稱是商家的人士表示已收數，事件始告平息。

2021年騙徒張貼招聘廣告

至於港科探索在內地遭遇冒名詐騙，事實上公司亦已非首次遭遇此類事件。早於2021年，便不時被騙徒在社交平台或App等冒充公司名義張貼招聘廣告或廣發信息，聲稱HKTVmall聘請「網站助理」、「網店下單員」等，聲稱工作日薪可達1000元等，負責為平台商家提高網店瀏覽量，要求受害人不經HKTVmall平台「刷單」，將資金直接轉至騙徒戶口。

當時公司便多次澄清「公司所有推廣活動，一定會經HKTVmall網站、官方facebook專頁等發布」，而「招聘廣告亦只會上載至官方網頁、官方facebook專頁」等發布，上述的全為假招聘廣告。

在2022年警方更破獲一個懷疑本地詐騙集團，騙徒在8至12月期間透過假冒HKTVmall的鈎魚網站騙取市民輸入信用卡資料，並將非法得來的信用卡資料上載至手機的電子錢包，招攬下線成員購買電子產品或禮品卡轉售圖利，涉及高達114宗個案，款項約200萬元。