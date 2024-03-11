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港科探索招內地加盟商拓港業務 年費1.8萬

標籤：經濟

【明報專訊】經營HKTVmall而廣為港人熟知的香港科技探索（1137）面對本港疫後網上消費減少，一直積極探索新商機，包括於去年中披露「積極探索及擴展HKTVmall及Everuts平台於香港以外之零售市場，包括大灣區」。然而攻內地一直只聞樓梯響，不過本報發現自上月底HKTVmall已於內地微信、抖音、小紅書等平台開設「HKTVmall商戶加盟團隊」的帳號，並公開了招募加盟商的部分內容。

據本報所見的宣傳片，今次HKTVmall並非於內地開設網購平台，而是招募內地商家加盟，開拓香港市場，並推出「內地商家專屬計劃」，包括年費18,000元及回贈廣告金5000元作首年推廣，佣金為10%等。

不過若與香港商家加盟計劃比較，香港商家首年加盟支付18,000元年費後，可獲得1：1，即18,000元廣告金贈送，以及佣金由3%至10%起不等，則較內地商家多一些優惠。而且宣傳片亦未提及內地跨境訂單的物流、退換貨等消費者關注的問題。本報曾就此向公司查詢，但未獲回覆。

近年吸海外商戶加盟

事實上，HKTVmall近年已逐漸開始海外商戶加盟計劃，包括發展Everuts的海外代購平台，又開始與第三方物流公司合作，將HKTVmall商品直送澳門、英國、澳洲等地，以擴大消費用戶基礎，保障業績。

不過在網購放緩下，港科探索在訂立2024年的全年目標GMV（訂單總商品交易額）已轉向保守，目標87至91億元，按年僅增3.7%至8.5%。

至於HKTVmall近年的多項新嘗試亦非常燒錢，據公司披露，去年推出的若干新的探索項目，如於英國曼徹斯特全自動零售商店及系統試行、第三方物流服務、ThePlace（一站式電子商務平台解決方案），以及Everuts（重新定位的社交電子商貿及全球聯繫），預計在2024年整體上將產生約1.25億元的經調整後扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損，但將繼續投資並逐步完善所有新探索項目的方向。