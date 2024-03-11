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周大福順德新物流倉增配貨效率

標籤：經濟

【明報專訊】周大福（1929）位於順德的自動物流配送中心2號倉（鑲嵌類配送）已於2024年1月投入使用，用無人作業100%全自動化替代了以往需要人手補貨，並且彌補了2016年投入使用的自動物流配送中心1號倉（足金類配送）只可以識別金類飾品的不足，使周大福的鑽石鑲嵌類產品也可以通過大數據系統自動識別及配貨。而1號倉也在不斷升級，目前是人機結合模式，每天最高可配出至約3000家門店，未有該倉時每天只可為1000家門店補貨，大大提高了周大福的配貨效率。

採自動化 替代人手補貨

記者實地採訪周大福順德工廠的1號倉時據介紹，倉內目前接近實現約80%的自動化。1號倉總共有154個分裝檔口，每個檔口會在同一個時間段內處理同一家店舖的訂單，每家店舖的訂單數目需達到3件以上才會分裝發貨。在這個模式下，整個1號倉完全靠大數據做貨物識別及分類配送，職員只需要在每個檔口完成作業後人手按完成按鈕、檢查數量並包裝即可，使得發貨速度幾乎可以做到店舖今日下訂單，工廠第二天發貨。大數據還可以分析貨品在每家店舖的受歡迎程度，做到「以銷定產」。

周大福順德工廠建於1988年，總建築面積14萬平方米，一年生產500萬至600萬件產品 ，主要為黃金類與珠寶鑲嵌類，工廠的員工人數逾4000人 ，負責鑽石加工、首飾生產、物流配送、貴金屬檢測及展銷中心。同時，周大福亦於武漢及深圳設立生產基地。