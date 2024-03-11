駿利亨德森：美科技股表現參差 醫藥股可尋寶

明報記者 葉創成

美股去年升浪集中在受惠於人工智能熱潮的英偉達、微軟（美：MSFT）、facebook母公司Meta（美：META）、蘋果（美：AAPL）、Google母企Alphabet（美：GOOGL）、亞馬遜（美：AMZN）及Tesla（美：TSLA）等7隻龍頭科技股（Magnificent 7）後，今年以來已出現分化，僅英偉達、Meta、亞馬遜及微軟至今錄得股價升幅（見表）。

美國上周五公布就業數據遠遜於市場預期，去年12月及今年1月新增職位均被調低，上月失業率由3.7%升至3.9%，是2022年1月以來最高，而且上月時薪按月增長亦由0.5%顯著放緩至0.1%，為當地勞工市場轉弱打響第一口槍，交易員當晚押注聯儲局6月便開始減息0.25厘或以上的概率升至八成左右，美股三大指數道指、標指及納指當日分別下跌0.18%、0.65%及1.16%，全周跌幅分別達0.93%、0.26%及1.17%，7隻美國科技龍頭股中，當日僅蘋果及Alphabet股價錄得升幅（見表）。

美股上周五下跌 留意是否轉勢

美股三大指數標指、道指及納指近月先後創歷史新高後，上周五出現回吐，屬正常調整或轉勢向下的信號呢？後市到底何去何從呢？駿利亨德森投資上周在港舉行投資峰會，多名在投資市場至少有逾20年豐富經驗的基金經理或管理層分享的觀點值得參考。截至去年9月底，駿利亨德森投資的資產管理規模（AUM）為3083億美元。

對於美國7隻龍頭科技股的股價今年以來表現參差，駿利亨德森投資環球科技領先團隊投資組合經理Richard Clode認為這屬正常現象。Clode解釋，即使美國7隻龍頭科技股均受惠於人工智能熱潮，但其業務有所不同，尤其是有些上市公司在中國有重要業務，其他的則沒有，因此，反而要問的問題是：「為什麼7隻科技龍頭股股價需要同時上升呢？」

人工智能熱潮氾濫 真正贏家屬少數

人工智能聊天機械人ChatGPT於2022年底面世後，下載量迅速上升及被全球廣泛應用，被視為是次人工智能熱潮興起的開端，Clode分析，ChatGPT推出至今只有15個月，令市場認識到人工智能的發展潛力，而政府或企業若要投資人工智能業務，往往要向英偉達採購晶片，令英偉達收入及盈利率先受惠，支持股價去年勁升數以倍計後，今年以來仍有很好的表現，但下一步便要看哪些科技股推出的人工智能產品或服務能夠真正賺取可觀盈利、成為市場的真正贏家。

Clode表示：「目前很多上市公司都稱業務受惠於人工智能，這就好像1990年代互聯網剛興起時，幾乎所有上市公司均爭相開設自己的網頁，到底最後哪些上市公司會真正取得成功呢？我們的工作便是從中尋寶。」

利率高資金成本貴 須審慎選股

美國聯儲局2022年3月以來大幅加息後，聯邦基金利率上端現已升至5.5厘，屬2008年金融海嘯以來最高，在現時資金成本不再低廉的時代，Clode認為，上市公司已經不再像以往般輕易可以向投資者取得資金，業務表現理想的上市公司相對以往會有更佳表現，亦正因如此，審慎選股變得更重要。

《Money Monday》認為，既然美國科技股受惠人工智能熱潮最容易賺錢的時間料已過去，目前不妨分散投資至其他資產，駿利亨德森投資健康護理和生物科技團隊投資組合經理Andy Acker認為可留意美國醫藥股。

疫苗熱賣 輝瑞營業額曾破千億美元

Acker表示，美國醫藥股去年相對股價表現屬過去近30年以來最差，原因之一是被美國7隻龍頭科技股比下去，更重要的是，去年是新冠疫情後的過渡年，因此該板塊整體盈利按年倒退：「假如我們回看2020年首季新冠疫情大爆發帶來的危機，很幸運地，美國有兩間非常優秀的醫藥上市公司在一段時間後便研發出相關疫苗，在美國以至全球拯救了很多生命，而這些疫苗每年銷售額亦高達900億美元。隨着2022年以來疫情受控，去年也是重整的一年，當市場不再需要這麼多的疫苗，疫苗銷售額便會大跌，例如輝瑞（Pfizer、美：PFE）在2022年營業額逾1000億美元後，去年來自疫苗營業額減少數百億美元，短時間內很難找到其他產品彌補此銷售額。」可以留意的是，根據彭博數據，輝瑞去年營業額按年下跌41.7%至584億美元，盈利更急挫93.2%至21.19億美元，拖累股價去年以來下跌近半（見圖1）。

Acker認為，美國醫藥股、尤其是生物科技股價去年以來普遍下跌，部分原因是2020年疫情期間該板塊被不合理地大幅炒高後需要回歸現實：「雖然疫情期間投資者對生物科技股充滿期待，但現實是此板塊並非適合所有人投資，原因是它很複雜及由科學主導，而九成進行臨牀測試的藥品最終失敗未能推出市場，只有專家才可以在很多失敗的公司中精挑細選出少數成功的公司。幾年前很多投資者不了解生物科技股的風險與回報，而且2022年3月以來利率以歷來其中一次最快的速度上升，亦為此板塊帶來壓力。」

不利因素夾擊 美醫藥股表現30年最差

不過，向前望的話，Acker相信，美國醫藥股今年會有好表現，原因是（1）2022年疫苗銷售高基數所帶來的影響已淡化，料今年美國醫藥股整體盈利有雙位數增長；（2）去年美國創新藥獲批上市數目，屬歷來最多；（3）該板塊目前估值對比歷史平均值及其他板塊均屬偏低。

減肥藥潛力大 看好諾和諾德禮來

在美國眾多上市的醫藥股中，Acker看好旗下減肥藥熱賣的諾和諾德（Novo Nordisk、美：NVO）及禮來（Eli Lilly、美：LLY），Acker表示：「我認為減肥藥是全球醫藥板塊歷來最大的商業機會，原因是現時美國便有接近1億人口有肥胖症（Obesity ），全球有肥胖症的人口更近7.5億，未來將會增至10億，背景是他們吃得太多快餐及汽水。臨牀研究證明，諾和諾德的減肥藥可以有效幫助有肥胖症的人減肥，減少患上心臟及相關病患的風險，而有關減肥藥目前在美國及全球滲透率分別只有數個百分點及約1%，未來仍有很大市場增長空間，我們估計在2030年或以前每年該市場規模將增至1000億美元，諾和諾德及禮來均已就此積極投資擴大產能，未來可望繼續成為市場的領導者。」

《Money Monday》則認為，可以留意的是，諾和諾德及禮來過去5年股價分別已勁升逾4倍及逾5倍（見圖2），料不少好消息已於股價反映，投資者現擬追入的話，宜先深入研究。

星港定存息高 去年基金銷售表現差

美股之外，駿利亨德森投資美國固定收益主管兼投資組合經理Greg Wilensky表示，目前美國企業債息率屬2008年金融海嘯以來最高，在當地經濟「軟着陸」及企業債務違約情况可控的前提下，屬穩健及吸引的投資工具。駿利亨德森投資新加坡行政總裁、亞洲分銷業務主管Andrew Hendry指出，由於去年以來不論新加坡及香港定期存款利率均高企於4厘或以上，吸走當地居民大量資金，令兩地基金銷售表現未如理想。Hendry認為，參考該行上述專家觀點，美國股票及債券今年仍有很多投資機會，值得就此分散投資。

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