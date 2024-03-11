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廚具商卡羅特 轉網上直銷見效

【明報專訊】上周五廚具品牌商卡羅特（Carote）向港交所（0388）遞交上市申請，法巴及招銀國際出任聯席保薦人，標誌着這家近年於全球急促擴張的廚具品牌商終於進軍資本市場。作為近年的新興品牌，公司營運決策靈活，「話變就變」，由OEM百分百轉型ODM，再由ODM另闢蹊徑拓展品牌業務，果斷全面放棄自有生產線，採取完全外包的輕資產模式，並全面擁抱網上直銷模式。從業績看，似乎證明公司每次重大改變、發展都有其成效，那麼這次投奔港股，結果又是如何？

撰文 旻晞

卡羅特既是公司名，亦是其王牌品牌。集團前身：浙江卡羅特成立於2007年，初期主要為海外品牌提供OEM服務（原設備製造商），直至2013年公司指意識到市場需求，遂轉而專注發展ODM （原設計製造商）業務，此為集團第一重大轉變。

決策靈活 ODM轉至品牌業務

集團於2016年開始發展品牌業務，推出自家品牌「卡羅特」，進軍中國在線零售行業，包括在天貓自營網店；翌年，透過Amazon開始在北美銷售卡羅特品牌務，至目前為止，已於中國、美國、西歐、東南亞及日本等主要市場線上廚具市場建有一定銷售份額，此為集團第二重大轉變。其間，集團亦不斷將資源由ODM業務轉而至品牌業務。從收入佔比看，ODM與品牌業務收入佔比於2021年為58：42；至2022年品牌業務已「反客為主」，佔收入比重提升至69%，再至去年進一步提升至87%。

而隨着品牌業務2022年正式成主要收入來源的同時，卡羅特又再作出一次重要轉變，便是完全停運自有生產線，並過渡至完全外包及輕資產模式。這營運模式的改變似乎有着立竿見影的作用，最顯著成效便是2022年集團毛利率急升17.1個百分點至35.8%，因放棄自行生產，等同不再承擔耗材及原材料成本，銷售成本即時下降，且輕資產模式亦有效減少日後資本開支及折舊開支等。

卡羅特產品設計開發的定位，是持續創新並向市場推出「物盡其用」及「物超所值」的產品，於2021年、2022年及2023年公司分別推出520個、1305個及1374個SKU（存貨單位）的新產品，單是今年首兩個月亦推出超過190個新SKU，截至最後實際可行日期，其產品組合包括超過1800個涵蓋不同廚具類別的SKU，包括炊具、廚具、飲具等。集團聲稱能夠根據市場趨勢及消費者反饋對產品進行創新迭代升級，確保及時應對市場變化。若不需要開發新模具的情况下，其新產品從概念到上市平均在30天內。

依賴第三方電貿平台存風險

設計要快，銷售亦要快。在銷售層面，卡羅特採取全面擁抱線上直銷策略，主要透過各市場的電貿平台銷售產品。過去3年，線上銷售渠道佔其品牌業務收入分別是98.1%、98.6%及超過99.9%。有關銷售方式既能快速拓展市場，省卻建立分銷、營銷隊伍的成本，截至最後實際可行日期，其線上業務已擴展至涵蓋20個地區市場的22個線上平台合共51家自營網店。合作平台包括天貓、Amazon、沃爾瑪、樂天等。

但當然，較依賴第三方電貿平台亦有一定風險，就是愈加依賴，對電貿平台的議價能力或將削弱。事實上，去年卡羅特銷售開支按年升1.25倍，至2.45億元，當中支付予電商平台佣金佔了68%，佔比按年擴大24.4個百分點，實際支出亦按年急升2.52倍；增速高於同期收入的1.5倍。若非公司同時受惠於美國市場收入佔比上升，強美元帶來的匯兌收益，以及行政及研發開支相對較慢增長，否則對盈利率的蠶食空間會更顯著。

但無論如何，卡羅特過去3年盈利保持較佳增長，公司亦透露截至今年首兩個月，其銷售額較2023年同期大幅增長。尤其海外銷售額增長超過1倍，主要是由於美國及西歐的客戶需求增加及品牌知名度提升。生意好，股東回報自然不俗，繼2022年宣布股息500萬元（人民幣，下同）後，今年3月公司亦宣布派發1億元股息，相當於去年盈利的42%。至於上市後，公司指其股息政策為扣除重大資本開支及成本後，不少於可分派利潤的兩成。

過去3年盈利增長佳 首兩月銷售大升

最後，講講卡羅特控股股東。李惠平及章之慧兩位創辦人於2007年創立了集團前身浙江卡羅特，至2013年李惠平將其55%持股以275萬元代價轉讓予女兒呂依俐；2019年章之慧亦將其45%持股以同樣估值，即225萬元代價，轉讓予兒子章國棟。有趣是，章國棟與呂伊俐，亦即是目前卡羅特控股股東兼執行董事，兩人為夫妻關係，即是說李惠平及章之慧兩位創辦人由合作伙伴變成親家，親上加親。

而呂伊俐及章國棟夫婦二人均年少有為，呂伊俐2011年加入公司時才約23歲，25歲便承繼母親的持股，直至2023年獲委任為董事。與妻子同齡的章國棟也同樣於2011年加入公司，8年後便從父親手上承繼公司持股，亦於去年獲委任為董事，目前為集團主席兼首席執行官，制定業務策略；呂伊俐則為首席產品官，主管產品開發，各有分工。

事實上，卡羅特管理層都非常年輕，另一位執董兼中國首席運營官夏宸顥才28歲。另上市文件有介紹的兩位高管：財務總監孟海方及北美首席運營官薛芸兒分別為36歲及30歲。卡羅特營運靈活，敢於改變的作風，可能和其管理層大多處於「搏殺期」不無關係。

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