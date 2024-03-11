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和黃醫藥料今年推新藥 由燒錢轉着重盈利 借AI加快研發

【明報專訊】和黃醫藥（0013）過往持續研發並「燒錢」，集團首席執行官兼首席科學官蘇慰國表示，在近年改變策略並閉環自給自足發展後，料今年累積上市的產品數目增至4到5項。在爭取持續盈利同時，他說，集團已啟動借助人工智能（AI），加快研發效率及縮短開發周期。

明報記者 陳偉燊

有別於現時國內創新藥研發公司遇到融資困境，蘇慰國稱，集團已建立產品管線，至今有3種腫瘤科藥品上市，並由過往「燒錢」轉為注重銷售、盈利，期望明年續朝實現盈利的目標邁進。他說，今年內有第4個產品完成審批後上市，甚至有望到今年年中後，就其和阿斯利康合作開發的賽沃替尼（savolitinib）施用於非小細胞肺癌藥物，申報在美國上市，令上市產品增至5個。他還期待，到明年最少有5至6種，甚至有7種產品可在內地上市。

現有3款抗癌藥 開發聯合療法

在增加上市產品數目同時，蘇慰國更說，他們會嘗試在現有3款腫瘤科藥物，透過開發不同聯合療法供新適應症使用，呋喹替尼（fruquintinib）可同時適用於直腸癌、胃癌、子宮內膜癌及腎癌便是一例。在內地市場之外，集團亦和武田製藥等國際伙伴合作，除了在協議完成時獲得4億美元首付款幫助更多臨牀研究，亦可到外國銷售呋喹替尼取得分成。在腫瘤科之外，集團更在免疫性疾病，甚至在與淋巴瘤相關軟組織肉瘤適應症方面安排臨牀研究。

短期續與國際伙伴合作

該集團在去年投入3億美元做研發，有見到國際市場臨牀測試所需研發費更高，蘇慰國說短期內續會和國際伙伴合作，待日後具備能力並部署好商業化團隊後，則不排除自行推動國際化發展。他更稱，目前集團研發項目覆蓋的腫瘤病症未到50%水平，所覆蓋到的肺癌種類或範圍偏低，因此要加強研發。

隨着集團啟動使用人工智能，他說：「可通過大數據分析，冀發現到更多對治療腫瘤的新靶點供開發新藥、找出原因處理耐藥性問題，料提高研發效率，縮短開發新藥時間。」