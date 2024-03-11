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快意智能擬擴港銷售渠道 冀轉主板

【明報專訊】快意智能（8040）近年着力開發光催化納米物料，執行董事徐啟泰稱，集團正部署擴闊有關物料在港銷售渠道，更擬探索使用於外國混能遊艇，藉此開發管家式保養服務。同時其亦聯同城市大學申請產學研計劃，連同集團投資，料取得1億元作更多開發。隨着GEM板改革落實，他期望借助新機制實現到主板上市的目標。

研引入外國混能遊艇 拓管家保養

該集團現時透過附屬公司遊艇主義（遠東）和大學合作研發納米光催化防污材料應用。徐啟泰指出，其產品不限於在船底用作防污塗層，或清除冷氣冷卻系統的抽水水閘格柵的微生物，應適用於博物館、住宅及商場。他們進一步開發的殺菌消毒及防生銹噴劑更在港銷售數個月，港鐵（0066）、香港纜車及信德船務亦已使用過。集團未來擬爭取到HKTVmall等渠道銷售。他們亦正探討在港引入外國混能遊艇，開拓管家式保養服務。為滿足發展所需，集團亦正部署在東莞設立納米材料生產線。

非執行董事梁耀彰稱，他們更開發用冷氣機產生的冷凝水結合納米光催化防污材料，用於消毒及提升節能。集團因應向創新及科技基金申請資助，料連同集團參與，共涉過千萬元投資。徐啟泰稱旗下裝修及翻新部門亦使用過有關技術助室內除塵，對內部產生協同作用。

除申請資助基金，梁稱集團更和城市大學合作申請產學研1+（RAISe+）計劃，連同快意智能出資將籌得1億元，料一至兩個月內有申請結果。徐啟泰冀藉此開發具消毒及清潔能力的牆、地磚及更多產品，並擬在科技園設生產線。因應GEM板改革，除繼續注重研發外，亦受惠取消發表季報要求而節省開支，長遠考慮轉主板上市。