廚餘骨料製磚頭 減廢兼減碳排放

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

BSF Innovation Limited共同創辦人倫國榮及黃穎茜表示，該公司2022年10月成立，專門研究利用黑水虻處理廚餘，去年4月成為科技園的培育公司。公司取名BSF，有兩重意義。第一，黑水虻的英文俗稱Black Soldier Fly，簡寫正是BSF。第二，BSF亦是Best Sustainable Formula（最佳可持續配方）的簡寫。兩人表示，廚餘處理的其中一大訴求是要快，最好即日處理掉。因為若要存放多日，不但佔用大量空間，也有異味問題。但以往加入小量微生物處理廚餘、讓廚餘發酵和分解，最後轉化成肥料的方案，效率就很低，需時至少以星期計。而且廚餘在發酵期間還會產生甲烷等溫室氣體。

廚餘堆肥效率低缺點多

至於用蚯蚓處理廚餘、將之變成肥料的方案，曾經「風光」過一段短時間，但真正實踐下來發現不太實際。首先，蚯蚓吃掉廚餘的速度太慢。更重要的是，廚餘中很多東西是蚯蚓不吃的，或者吃後會死掉。例如，蚯蚓不大吃有油脂、鹽分、醬料、調味料的廚餘，吃完很容易死掉。

黑水虻幼蟲不挑食 日吃體重3倍廚餘

相比之下，用黑水虻幼蟲處理廚餘，優點較多。首先，黑水虻幼蟲食量很大。該公司的工場將廚餘維持在大約攝氏26至30度，以優化黑水虻幼蟲的新陳代謝速度，令到1噸黑水虻幼蟲每日可吃掉3噸廚餘。第二，黑水虻幼蟲不揀飲擇食，可吃掉大部分廚餘，只剩下植物纖維、骨頭、貝殼、蝦殼、蟹殼等。此外，連禽畜糞便也會吃掉。第三，黑水虻幼蟲的糞便沒有什麼異味。第四，黑水虻幼蟲的粗蛋白含量高達40%或以上，可作為魚類、鳥類、禽畜、貓狗等動物飼料的主要成分之一。

再者，黑水虻本身無毒無害，變為成蟲之後，生存時間只有7日，其間只會交配產卵，不會滋擾人類。所以，黑水虻已被聯合國糧食及農業組織（FAO）認定為「資源昆蟲」之一。

倫國榮和黃穎茜透露，該公司年前已研究出用黑水虻幼蟲的蟲乾加上其他成分製造貓狗糧。只不過因為貓狗糧市場品牌眾多，競爭激烈，需要很多市場推廣工作，所以該公司暫未有大量生產，只有熟客落單才會開機生產。

反而，該公司另一大計──將黑水虻和廚餘應用來製造建築材料，卻未有其他競爭者，還吸引了很多建築公司查詢。

這個構思說穿了並不複雜，就是將黑水虻幼蟲處理廚餘之後剩下的植物纖維、骨頭、貝殼、蝦殼、蟹殼等，加上黑水虻變為成蟲之前的蛹殼（其甲殼素含量相當高），混合磨成粉，製成稱為Waste2Build的環保建築粉末。

BSF環保磚強度高 已申請專利

基本上，這種環保建築粉末就是全部由廚餘轉化而來（黑水虻的蛹殼也是來自它吃掉的廚餘）。而且，因為其強度高，可以作為建築材料中的骨料之一，該公司稱之為「廚餘骨料」，並已申請專利。例如，一般的建築用磚，是以碎石、沙、水泥和水，按一定比例混合製成。該公司就正在試驗使用Waste2Build粉末來代替40%的上述原材料，來製造環保磚。

相對傳統建築用磚，BSF環保磚製造過程減少約40%的二氧化碳排放。另一方面，又可處理大量廚餘，毋須送到堆填區或焚化爐。而且因為Waste2Build粉末當中含有甲殼素，理論上還可以吸附甲醛。該公司早前已試製了這種環保磚的小量樣本，並借用科學園的實驗室做壓力測試。測試顯示樣本能夠抵受12MPa的壓力，令人鼓舞。

因為香港對建築用磚的最基本要求，只是能夠抵受4.5MPa。台灣較多地震，其最基本要求亦只需抵受7.5MPa。該公司研發的環保磚看來已明顯超過這兩個要求。該公司稍後將委託第三方檢測機構做更詳盡的測試，希望在3個月內完成。之後，就會將環保磚樣本交給建築公司試用。當這種環保磚正式量產和站穩陣腳之後，該公司還計劃照辦煮碗，使用Waste2Build粉末代替部分原材料，製造環保石膏板；又或者，作為油漆的填充物，以吸附甲醛。此外，還會進一步試驗，將Waste2Build粉末在環保磚原材料中所佔的比例提高至80%。

[新經濟新天地]