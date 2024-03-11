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袁國守：聚焦新質生產力 吼高息「中字股」

【明報專訊】全國人大會議今日（11日）閉幕，兩會期間「新質生產力」成為「熱詞」。什麼是「新質生產力」？按國家主席習近平的說法，要因地制宜發展，以創新科技引領產業升級，涉及的範圍甚廣，包括人工智能（AI）、新能源汽車及中國製造等。從投資角度出發，近日港股未能走出上落格局，加上年內開始減息機會高，「新質生產力」概念中，以低估值高股息「中字頭」股較可取。

國務院總理李強上周在《政府工作報告》介紹2024年政府10項工作任務，首先提出要「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」，報告提及的領域眾多，如氫能、新材料、創新藥、生物製造及AI等。

儘管潛在受惠板塊甚廣，但若綜合當前市况分析，選股範圍可以收窄。參考建銀國際證券就兩會政府工作報告的簡評，建議關注的投資主題如有引領人工智能技術的互聯網平台、數字基礎設施相關的數據中心，以及電訊和硬件半導體科技公司等。建銀又指出，政府報告提出要深入實施國企改革深化提升行動，提高核心競爭力，故未來低估值高股息「中字頭」行情有望延續。

中移股息率高 聯通預測市盈率低

按此標準，既要低估值，又要高股息，還需具備「新質生產力」概念，科網平台股非首選，反觀「中字頭」電訊股股息率逾5厘，預測市盈率多10倍以下，再加上恒指仍未擺脫16,000至17,000點區間上落，且減息在即，揀防守力較強的中資電訊股看來更合適。

論估值，三大內地電訊股中，聯通（0762）最低，預測市盈率8.4倍；論股息率，則中移動（0941）勝出，近7厘。大摩指出，聯通去年全年業績大致符合預期，予「增持」評級，目標價6.5元。瑞銀則認為，中移動恢復回購屬正面信號，表明了對股東回報的承諾，予「買入」評級，目標價89元，重申是中國電訊板塊中的首選。

進取者可博AI股 伺機小注吸百度

若自問進取，風險承受能力較高，「新質生產力」概念中，涉足AI技術的個股不妨一試，百度（9888）會是大路之選，截至2023年12月底，集團研發的AI聊天機械人服務「文心一言」，用戶規模超過1億，而去年第四季其文心大模型的日調用量已超過5000萬次，按季增1.9倍。可是，AI產業是兵家必爭之地，市場擔心百度有機會步華為及中芯（0981）後塵，遭美國打壓，所以先看能否企穩前支持位約95元，並小注行事。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]