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復活節外遊 碌卡或享高回贈

【明報專訊】若已計劃趁復活節假期外遊，要減低外遊開支，除於出遊前留意目的地外幣匯價逢低吸納外，還可透過選擇提供較高海外簽帳回贈的信用卡，如能獲信用卡提供的迎新優惠或特別優惠，個別信用卡回贈更可逾10%，惟要留意現金回贈上限及優惠條款。

明報記者 劉敬華

現時市場上以高現金回贈作招徠的信用卡往往設限制，如需於指定商戶消費，又或需為指定類型簽帳，其中旅遊及網上外幣簽帳均屬可提供較高現金回贈的簽帳類別。

是次比較的信用卡中，以恒生MMPOWER World Mastercard可就海外外幣簽帳提供6% +FUN Dollars獎賞，較為吸引，該卡更可就網上零售簽帳提供5% +FUN Dollars獎賞，意味如能以此卡在外遊前透過旅遊網站訂購機票、火車票及旅遊景點門票，也可獲得5% +FUN Dollars獎賞。要留意的是，該卡的+FUN Dollars獎賞設限制，持卡人需登記2024年恒生MMPOWER World Mastercard +FUN Dollars獎賞計劃，並每月累積合資格零售簽帳滿5000元，方可享海外外幣簽帳6% +FUN Dollars、網上零售簽帳5% +FUN Dollars及自選簽帳類別1% +FUN Dollars，此3類簽帳合計的每月回贈上限為500元+FUN Dollars。

配合迎新或特定優惠 回贈更高

部分信用卡配合銀行的特定優惠計劃，或信用卡迎新優惠，海外簽帳回贈可逾6%。如匯豐Visa Signature卡，假設持卡人登記以「賞世界」5倍額外「獎賞錢」設為「最紅自主獎賞」，計及簽帳基本1倍「獎賞錢」回贈，及所有簽帳類別均可享額外1.2%「獎賞錢」回贈後，該卡的海外簽帳「獎賞錢」回贈可達3.6%，如持卡人登記成為匯豐Travel Guru會員計劃會員，自動成為該計劃的GO級旅人後，於GO級旅人會籍等級有效期內連續3個月累積簽帳8000元或以上，可解鎖額外3%「獎賞錢」回贈，屆時持卡人的海外簽帳「獎賞錢」回贈可達6.6%。又如信銀國際Motion信用卡，目前該卡可就全年食肆及網上簽帳提供6%現金回贈，海外食肆也包括在內，而該卡迎新禮品可選發卡首3個月外幣簽帳10%現金回贈，但要留意此迎新優惠的現金回贈上限為1000元。

至於喜儲飛行里數的人士，或可留意中銀Cheers Visa Infinite Card，該卡原要求持卡人每月累積零售簽帳滿5000元，該月的餐飲及旅遊簽帳方可獲10X積分，相等於4%現金回贈或每1.5元獲1里數，目前可獲豁免此簽帳要求至今年7月底。

此外，Citi PremierMiles信用卡當持卡人於當月月結內單總認可簽帳（包括本地及海外簽帳）達2萬元或以上，該月月結單內的海外及網上外幣簽帳均可獲額外積分，每3元即可獲12積分（相當於1里數）；若當月月結單內認可簽帳未能達2萬元，持卡人該月的海外及網上外幣簽帳仍可以每4元獲1里數，該卡於本地簽帳則需每8元方可獲1里數。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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