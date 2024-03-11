友邦香港：部分港人欲灣區退休 鍾情珠海深穗

調查發現，50%受訪者對到大灣區就業持開放態度， 當中年輕群組受訪者（18至29歲）的比率高達66%。

受訪者最需要僱主所提供的支援分別為：宿舍或住屋津貼（77%）、覆蓋整個大灣區的醫療保障（71%）及交通津貼（66%）。雖然如此，他們對在其他大灣區城市就業抱有憂慮，三大主要擔憂包括：不清楚當地的醫療政策（73%）、不清楚當地的社會福利政策（68%）、不清楚當地的稅務政策 （62%） 。

今次調查亦探討了港人到其他大灣區城市退休的態度，近四成（38%）受訪者有興趣到其他大灣區城市退休，三大熱選城市分別為珠海（34%）、深圳（31%）及廣州（29%）。

他們有興趣到大灣區退休的三大原因包括：消費水平較低 （80%）、樓價較便宜（58%）、社區環境較好 （54%）。於這群受訪人士中，高達85%有信心在當地實現理想退休生活，惟調查發現，63%受訪者認為退休時的預期儲備，未必足以應付其理想退休生活所需的生活費，儲備缺口高達197萬港元（中位數）。

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