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陳正犖：瑞士或押後減息 瑞郎短線料靠穩

【明報專訊】歐洲央行調低歐元區經濟增長和通脹預測，但一如預期將政策利率維持在4厘，行長拉加德暗示要到6月才會減息，議息結果公布後歐元兌美元上升，若突破1.10阻力位，或會上試1.1140。美國首次和持續申領失業救濟人數高於預期，美匯指數受壓。聯儲局主席鮑威爾表示，距離減息所需的信心「不遠」，美匯指數或下試102.1的支持位。美元兌日圓近日明顯受壓，市場預期日本央行可能最快本月結束負利率政策，日本薪酬平均按年升幅是2023年6月以來最大。從技術走勢分析，美元兌日圓已接近超賣區域，我們認為145.9或為近期支持位。

瑞士整體通脹按年升幅1.2%，略高於市場預期，核心通脹按年升1.1%，也超出市場預期，小幅扭轉了瑞士央行提前開始減息的預期。瑞士央行延後減息可能在短期內成為美元兌瑞郎的阻力。貨幣市場反映瑞士3月減息的機會率由大約60%降至40%，而6月首次減息25個基點機會率則上升至97%。

在美國，私人就業數據弱於預期、職位空缺數據向下修訂，以及美聯儲近日釋放的信息未有進一步轉向鷹派，我們繼續預期美元兌瑞郎在未來3個月內或反覆偏軟，目標價留意0.86。過去一年來，瑞郎受到瑞士央行逐步減少外匯儲備的支持，不過最新央行數據顯示，外匯儲備從7年低位小幅回升，或限制美元兌瑞郎的下行風險。

未來6至12個月，外界對瑞士經濟增長和通脹數據疲軟的預期，市場對瑞士與美國經濟前景看法的分歧或愈來愈大。與美聯儲相比，瑞士央行可能更快打開鴿派立場的大門，美元兌瑞郎或回升至0.88。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]