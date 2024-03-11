陳正犖：瑞士或押後減息 瑞郎短線料靠穩

瑞士整體通脹按年升幅1.2%，略高於市場預期，核心通脹按年升1.1%，也超出市場預期，小幅扭轉了瑞士央行提前開始減息的預期。瑞士央行延後減息可能在短期內成為美元兌瑞郎的阻力。貨幣市場反映瑞士3月減息的機會率由大約60%降至40%，而6月首次減息25個基點機會率則上升至97%。

在美國，私人就業數據弱於預期、職位空缺數據向下修訂，以及美聯儲近日釋放的信息未有進一步轉向鷹派，我們繼續預期美元兌瑞郎在未來3個月內或反覆偏軟，目標價留意0.86。過去一年來，瑞郎受到瑞士央行逐步減少外匯儲備的支持，不過最新央行數據顯示，外匯儲備從7年低位小幅回升，或限制美元兌瑞郎的下行風險。

未來6至12個月，外界對瑞士經濟增長和通脹數據疲軟的預期，市場對瑞士與美國經濟前景看法的分歧或愈來愈大。與美聯儲相比，瑞士央行可能更快打開鴿派立場的大門，美元兌瑞郎或回升至0.88。

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[陳正犖 匯市前瞻]