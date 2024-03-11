袁國守：金價連創新高後要小心

【明報專訊】全國人大會議今日（11日）閉幕，兩會期間未有「驚喜」的刺激經濟或股市政策公布，市場觀望氣氛濃厚，港股上周「梅花間竹」上落，日升日跌；全個星期計，恒指累跌236點或1.4%，上周五收報16,353點，升123點，成交降至866億元。有分析認為，近日上市公司公布的業績表現參差，加上兩會結束，《財政預算案》亦已公布，短期欠缺重大利好消息，預期港股將繼續於16,000至17,000點上落。
外圍方面，聯儲局主席鮑威爾表示，距離減息所需的信心「不遠」，市場對減息預期升溫，美國10年期國債孳息率曾回落至4.04厘，金價更再創歷史新高，一度突破每盎司2200美元，連帶本港上市的金礦股亦做好。
不過，永豐金融涂國彬在今期專欄中提醒，上周四（7日）起，金價走勢韻律似乎有點轉變，即使繼續有放緩的數據公布，卻再不能產生同樣的刺激風險資產價格效果，邊際效用正在遞減，所以金價連創新高後要小心。另外，駿利亨德森團隊預料，「美股七雄」今年表現轉趨分化，去年表現差勁的環球醫藥股則有寶可尋，會在今期封面故事詳盡分析，不容錯過。
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