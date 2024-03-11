瑞銀亞洲：傳發現大油田 中海油牛50757

【明報專訊】上周五有消息傳出，中海油（0883）在南海發現「億噸級」開平南油田，是中國深水領域自主發現的最大油田。如投資者看好中海油，可留意海油認購（23556），行使價17.88元，2024年9月到期，有效槓桿約6倍；或可留意海油牛證（50757），收回價16元，行使價15.75元，2025年10月到期，有效槓桿約9.5倍。中海油上周五股價破頂，14天相對強弱指數達80的超買水平，或意味股價會回落。中海油淡倉產品選擇相對不多，條款適宜的中海油認沽證產品槓桿普遍不及熊證產品高。上周五中海油股價急升令市面上多隻18元收回價之熊證產品被收回。如投資者看淡中海油，可留意海油熊證（50609），收回價19.5元，行使價19.75元，2024年12月到期，有效槓桿約9倍，與現價約逾8%收回距離。如投資者看淡中海油股價並認為周一股價會回落，趁高做淡可留意此證。
〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2024。版權所有。〕
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）