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陳永傑：「撤辣」後成交增 意料中事

標籤：陳永傑

【明報專訊】新一份《財政預算案》日前宣布樓市全面「撤辣」 ，金管局即時上調自住物業按揭成數及暫停壓力測試。筆者察覺到樓市成交明顯增加，這是意料中事，但最重要有利香港經濟發展及增加就業機會。

財政司長陳茂波在發布《財政預算案》時表示，一直密切留意住宅物業市場的情况。經審慎考慮當前的整體情况後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，由即日起所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。在當前的經濟及市場情况下，有關措施已無需要。

陳茂波表示，採取相關措施時，是因為當時市場運作不正常，包括供應不足及樓價不斷飈升，當時市場亦有很多炒賣活動，但現在看不到這些情况，未來住宅單位供應亦穩定。當局會密切留意市况，如果再次出現失控，政府會再採取措施。

陳茂波相信成交量會增加，因為取消有關措施後，市場上的供應量將會增加。金管局即時上調自住物業按揭成數及暫停壓力測試。

陳茂波指出，考慮到現時利率水平已見頂，市場普遍預期美國聯儲局將會減息，相信本港利率亦會下降，暫停壓力測試，是希望讓有意置業人士減少束縛。

筆者對於政府樓市的新措施，已預期樓市交投會明顯增多，樓價短期內漲跌互見，需要一段時間才會穩定下來。

最重要的是樓市復蘇有助香港經濟重拾活力，製造更多就業機會予市民，然後創造經濟收益，推動經濟向好。樓市被「辣招」扭曲十多年之後，經過一輪調整，可再向正常路向邁進。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]