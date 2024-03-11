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布少明：樓市轉勢 帶旺經濟

標籤：布少明

【明報專訊】早前《財政預算案》公布「全撤辣」及停壓測後，樓市可謂大打「翻身戰」。相關消息刺激樓市氣氛顯著轉旺，積存的購買力釋放，整體交投直線飈升。市場交投猶如坐過山車一樣，由1至2月低谷直衝高峰，對未來樓市實屬一大利好信號，同時亦象徵政府今次「全撤辣」獲空前成功。

綜合市場消息，「撤辣」後的一周（2月28日至3月5日），新盤市場合共累計錄得約829宗成交，較「撤辣」前一周（2月21日至2月27日）僅61宗，大幅增加約12.6倍。若以3區劃分，九龍區「撤辣」後一周一手成交量錄558宗，為3區最多，按周大升約13.3倍。一手交投暢旺，二手表現亦不遑多讓。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於撤辣後一周錄149宗成交，較撤辣前一周的51宗增加約1.92倍。

筆者於早前專欄也曾多次提及，房產行業作為本港經濟支柱之一，與眾多行業的榮衰息息相關，例如金融業、建築、裝修、飲食、運輸，甚至是法律行業等，所以「全撤辣」不單可以刺激市場氣氛，同時亦可提振各行各業的經營環境，從而帶動本港整體經濟加快復蘇。更重要的是，樓價恢復正軌，相信對於紓緩本港的財赤問題，帶來莫大的助力。要知本港樓市交投反彈，發展商做到「貨如輪轉」，自然亦必逐步恢復入市買地的意欲，對本港未來不同的長遠發展大計補充「彈藥」。

個人預期，隨着發展商提速推盤，不少投資者及用家將把握時機，於樓價回升前入市，預計3月一手交投可錄逾2500宗水平，創2020年11月後40個月新高；全月二手有望錄5000宗成交，較上月升約1倍，亦將創去年2月後13個月新高。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]