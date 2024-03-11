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MPF可吼亞洲地區 分散風險

【明報專訊】港股今年1月瀉1562點，幸於2月現曙光，恒指反彈逾千點，強積金（MPF）中的「大中華股票基金」及「香港股票基金」亦終扭轉頹勢，成為上月頭兩位表現最佳的股票基金類別。然而，港股仍波動，且MPF屬長線投資，若計劃重新調配資產，可考慮整個亞洲地區的投資機會，分散風險。

明報記者 袁國守

根據強積金諮詢機構GUM最新公布的強積金表現報告，於2024年2月，強積金供款人每人平均賺7384元，遠較1月份蝕5032元為佳。2月份，「GUM強積金綜合指數」上升3.1%，報227.6點；「GUM強積金股票基金指數」升5.2%，報297.5點；「GUM強積金混合資產基金指數」升2.4%，報232.5點；「GUM強積金固定收益基金指數」與1月比較升0.1%，報125.6點，反映上月MPF各類型基金大多錄得正回報。

2月份股票基金全線做好，內地和香港股市出現明顯反彈，「大中華股票基金」及「香港股票基金」表現最佳，上月分別升7.2%及6.8%，但年初至今計，仍分別下跌1.7%及3.5%。至於「美國股票基金」在2月業績期後繼續做好，升了5.1%，「亞洲股票基金」亦漲4.4%。相比之下，「歐洲股票基金」的表現較弱，累升2.1%，而1月份表現最好的「日本股票基金」，上月升3.1%，年初迄今表現繼續領先其他股票基金，升幅達8.4%（見表）。

上月所有股票基金錄正回報

富達國際投資策略董事簡立恆表示，分散投資在強積金這類長線投資當中尤其重要，並指美國經濟仍然錄得溫和增長，「軟着陸」的機會增加；相反，歐洲的經濟稍為疲軟，市場因而對美國的前景較歐洲樂觀。

此外，他指出，亞洲不包括香港佔整體強積金資產15%，投資者可考慮亞洲地區的投資機會，分散資產配置。

他指出，日本股市受內需消費及企業管治改革等因素帶動，今年持續去年的強勁表現，日經225指數日前更打破1989年以來的紀錄創新高，現時日本企業的估值稍高於10年平均水平，經濟數據比預期理想，短線表現有機會持續，惟投資者需留意日本央行若收緊貨幣政策，可能會影響股市。此外，簡立恆表示，內地維持低通脹環境，市場擔心通縮的可能性，若出現通縮的情况，或會影響需求並抑制經濟增長及企業利潤；不過，相信今年中國宏觀經濟狀况將回穩，而兩會或會釋出更清晰的增長方向，值得投資者留意。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）則指出，強積金在2月迎來多個里程碑，包括中港股票基金是自2023年1月以來表現最好、所有股票基金類別錄得正回報（而上一次發生在2023年11月），以及估算成員平均帳戶結餘處於自2022年1月以來的最高水平。

預設策略基金收費低 投資多元化

儘管中港股票基金2月份表現突出，按積金評級計算，回報約6.82%，但叢川普提醒，1月份中港股票基金下跌了9.21%，這16.03%的回報差距，突顯市場有多波動。他認為，強積金成員必須明白，將投資組合回報波幅減至最低與尋求市場回報同樣重要，而將回報波幅減至最低的關鍵是投資組合多元化。為此，積金評級鼓勵強積金成員善用積金局推薦的預設投資策略基金，因收費低、投資多元化，並一直以非常合理的收費水平提供良好的回報。

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[袁國守 退休綢繆]