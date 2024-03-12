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似雷曼迷債翻版 當年分銷行損失較少

標籤：經濟

【明報專訊】多間韓國金融機構因被指不當銷售恒生國企指數掛鈎產品，在國指長期插水下，當地參與投資者因此面臨巨額損失，當中涉及不少長者。今次事件似為2008年金融海嘯時的雷曼迷你債券事件翻版，同樣涉未有充分披露、解釋產品風險，產品風險與投資者風險承擔能力錯配。雷曼迷你債券事件發生後，當年分銷銀行雖然要為散戶損失埋單，卻因隨着投資市場回復穩定，涉及的抵押品最後可取回原來投資的八至九成價值，令涉事分銷銀行回撥大部分損失，反之今次國指積弱難返，分銷銀行或要承擔數以百億港元計損失。

國指暫難翻身 韓銀恐損失大

當年在港銷售的雷曼迷債並非由雷曼發行，而是與雷曼等金融機構的信貸評級掛鈎，當年雷曼在次按風暴中沒頂倒閉，迷債亦觸發違約。連帶售予港、星等地的迷債背後的抵押品價值嚴重暴瀉。買入迷債的投資者控訴銷售銀行未有清楚解釋信貸掛鈎的相關風險，甚至以與定存類似的保守產品作招徠。最終在證監會及金管局介入下，由各分銷銀行或證券行埋單。所幸後來美國CDO及房產價值回歸，因此埋單的銀行最終回撥大部分損失。

但今次韓國銀行及證券商因銷售與國指掛鈎的股票掛鉤證券（ELS），在國指持續尋底下，令今年不少瀕臨到期的ELS投資者面對損失甚至接貨，因此引起當地監管機構介入調查。參考韓國多間銀行在2019年亦曾因促銷高風險衍生掛鈎產品，需向投資者賠償八成損失為案例，料今次銷售銀行或面臨相若判罰。據彭博報道引述韓國金融監督院指出，按現水平當地投資者參與ELS投資已損失44億美元。