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離岸人幣單日升110點子 1個月最佳

標籤：經濟

【明報專訊】上周五美國公布2月失業率意外上升，增強市場對聯儲局6月減息的預期，美元昨日延續下行走勢，提振人民幣匯率，離岸人民幣在昨日下午最高曾見7.185，截至晚上8時報7.1894，上升110點子（1元等於100點子），創1個月以來最大單日升幅。分析認為人民幣上升受惠於外資回流股市因素，不過進一步上升則需要等待聯儲局有明顯減息信號配合。

分析：投資者沽盤止蝕 或升至7.17

截至昨晚8時，美匯指數報102.67，月初以來累跌1.41%。人民幣中間價昨日報7.0969，較上周五上升9點子，續創兩個月新高。離岸人民幣則在早段上升、企穩在7.2以下水平，下午進一步擴大升幅至100點子以上，高見7.18水平，為1月31日以來高位。惟在岸人民幣昨日回吐部分上周五升幅，最低曾見7.1922，截至晚上8時報7.1901，跌46點子。

近月外資回流人民幣資產，昨日滬深股通淨流入102.6億元（人民幣，下同），2月以來流入625.65億元，昨日亞洲區內多數股市下跌，不過港股和A股上升。法國巴黎銀行大中華外匯和利率策略主管王菊表示，受股市情緒向好、北向資金淨流入帶動，投資者止蝕人民幣沽盤或會將匯率推升至7.17水平，預期上半年人民幣會在附近區間波動，後續則要等待聯儲局信號，或觀察美國大選後續進展。

聯儲減息升溫 美元料偏向下跌

彭博行業研究亞洲首席外匯策略師趙志軒亦認為，人民幣要大幅反彈，需要美元進一步下跌。對於美匯走勢，華僑銀行香港經濟師姜靜表示，短期內美國經濟數據進一步走弱，市場更新對減息的預期，美元及後有偏向下跌的風險。不過若非美經濟體亦明顯放緩，則有機會為美元在低位帶來支持。