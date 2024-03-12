外電：當局促內銀融資支持萬科

深地鐵持股33% 獲差別待遇

在內房的債務危機陣痛中，內地最大的房地產公司紛紛違約，政府正為了穩定房地產行業，提出增加對開發商的「項目融資」等招數。但中央政府鮮有對個別公司的困境作出反應，除了對碧桂園（2007）採取行動外，其他大多數房企則在地方層面解決，或任其聽天由命，包括曾經是行業領導者的中國恒大（3333）。

差別待遇相信反映萬科獲得政府的支持，深圳地鐵擁有萬科的33.4%的股份，該公司由深圳市國資委持有。

報道引述分析員指出，萬科是少數幾間仍獲得國際信用評級公司評為投資級的中國房地產開發商之一，其任何債務償還問題，都可能會削弱市場信心。而由於對流動性的擔憂日益加劇，投資者一直在沽售萬科的股票，但在路透報道其獲中央支援後，萬科A昨升3.05%，報9.46元人民幣；H股亦升3.44%，收報5.71元。

消息人士指出，監管機構已會見了金融機構和債權人，但並沒有透露具體時間。其中一名消息人士指出，銀行需要確保萬科的融資、延長私募債的到期日，並保障公募債的償還等。