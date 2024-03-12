羅寶文：世界合一論壇助港建綠色生態圈

羅寶文補充，面對氣候問題，資金與科技不可或缺。此次論壇有近50%講者來自商界，合共管理約8萬億美元資產，相信未來會有機會將部分資金合作投入到可持續發展中。去年中，她發起成立了資產規模約1億美元的環保科技基金AlphaTrio ，投資於可持續項目，認為回報理想。科技方面，她相信下一代「獨角獸」公司將多為綠色科技相關公司，為全球可持續發展作出貢獻。

料下一代「獨角獸」多為綠色科技相關

羅寶文又稱，希望世界合一論壇未來每一年都可舉辦，並將組織世界合一聯盟落實此次論壇中討論的內容及計劃，將對話變行動。

此外，投資推廣署財經金融及金融科技主管梁瀚璟表示，香港綠色科技的發展需要萬億美元資金，目前是緊缺的情况。不過政府已發行1000億元以上綠色債券以助香港綠色金融科技的發展，政府未來也會持續助力多方共同構建香港綠色生態圈。

香港金融盛事周將於本月底拉開序幕，該論壇將是該盛事周的首項活動。論壇5個主題包括能源轉型、食物與農業、基礎設施與城市發展、材料及工業減碳，以及水資源。