來港投資陷糾紛 中民投設工作組處理

稱已去信尚乘董事長

翻查資料，財新報道，於2019年8月，中民投代表人士曾於2019年8月份，在中環通過當街掛橫幅的激烈方式，公開向蔡志堅追債。中民投與蔡志堅之間的錢債糾紛因此曝光。據中民投專項工作組成員指出，由於其間遇到疫情、集團重組等原因，因此事隔幾年，再由集團授權小組去展開境外資產清收。另由蔡志堅打理的尚乘，亦在2022年9月和青島銀行（3866）捲入錢債官司，被青島銀行追討近2.64億美元價值的組合投資，當時青島銀行曾發出公告交代事件。

中民投近年作債務重組

中民投方面，自2014年成立後，經歷4年即遭遇流動性危機，並開始進入重組至今。期間該集團已經着手尋求和債權人協商債換股，甚至豁免部分債務，並且繼續追收境外的資產，令到債務重組計劃，得以成功實施。