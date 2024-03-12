圓匯轉強 日股跌2%穿39000 下周加息升溫 央行未如以往買ETF托市

彭博社指出，雖然日本股市昨中午前已下跌超過2%，日本央行卻未有如以往般購入ETF托市，其策略轉變可能引起市場揣測該央行最早在下周縮減刺激措施。T&D資產管理公司首席策略師Hiroshi Namioka指出，這一轉變提高了日本央行本月修改ETF購買政策的可能性，甚至有可能取消ETF購買。

分析：若升破145 可速見140

IG Australia市場分析師Tony Sycamore指出，日股周一被拋售，反映市場終於認識到日本央行可能僅餘一周左右就退出負利率政策，意味多年來的投資部署，可能要倉促地重新評估，此前許多投資者認為日本央行仍要多個月才會採取行動。Asymmetry Advisors策略師Amir Anvarzadeh表示，日圓兌美元似乎準備測試145水平，突破這一水平可能會促使日圓迅速升至140。這有可能為依賴日圓疲軟來提振業績的跨國企業帶來考驗。

日本第四季經濟避過收縮，正為日本央行部署2007年以來首次加息提供理據。日本去年第三季GDP按季收縮0.8%，第四季GDP終值則由按季收縮0.1%，向上修訂至按季增長0.1%，避過了連續兩季經濟收縮而陷入技術性衰退。這主要由於第四季企業資本支出向上修訂至按季增長2%，初值為按季下滑0.1%。不過為日本GDP貢獻約60%的私人消費，卻仍然按季跌0.3%，跌幅較初值大。儘管日本內需仍然疲弱，凱投宏觀亞太區主管Marcel Thieliant指出，日本央行的前景展望似乎不大憂慮近期疲弱的消費，因為工會與大型企業進行的薪酬談判有望取得顯著加薪。

路透引述知情人士稱，由於預計今年加薪幅度擴大，愈來愈多日本央行官員傾向在下周二（19日）的政策會議結束負利率政策，不過央行內部對本月還是下月加息仍未有共識。

本周薪資談判惹關注

日本央行決策者正密切關注本周三（13日）的大型企業與工會的年度薪資談判結果，以及日本最大工會聯合會Rengo於周五（15日）公布的初步薪酬調查結果，以判斷何時退出大規模寬鬆政策。路透引述知情人士稱，若薪酬談判結果理想，日本央行可能毋須等到4月，就可在下周二退出負利率政策。

日本央行一直將短期利率目標維持在負0.1厘，並在孳息率曲線控制（YCC）機制下，將日本10年期國債孳息率目標，維持在零水平左右，參考上限為1厘。路透社消息稱，日本央行除了可能將短期利率提升，也可能放棄10年期國債孳息率的目標。

為避免長期利率大幅上升，日本央行可能會承諾在需要時干預市場，又或對國債購買規模提供指引。日本時事通訊社的消息稱，日本央行正考慮以新的框架，取代YCC政策，以提前顯示未來買債的規模。

（綜合報道）

[國際金融]