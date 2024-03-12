moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Telegram擬上市 擁9億活躍戶

【明報專訊】通訊軟件Telegram創辦人Pavel Durov接受《金融時報》訪問時稱，該軟件擁有9億月度活躍用戶，並接近盈利，正考慮進行首次公開募股（IPO）。這是Durov自2017年以來首次公開接受訪問，他透露自兩年前推出廣告及付費訂閱服務以來，收入有數億美元，並預期在今年或明年開始盈利。

Durov表示，尋求貨幣化的主要原因是希望保持營運獨立。他說，Telegram在此前的融資已獲超過300億美元的估值。他排除賣盤的可能性，並考慮未來進行IPO。

Reddit擬IPO籌最多58億

此外，彭博社引述知情人士稱，有「美國散戶大本營」之稱的社群媒體平台Reddit，尋求透過IPO集資最多7.48億美元（約58億港元），將會是今年迄今規模最大的IPO之一。

知情人士透露，Reddit將在IPO出售2200萬股股票，價格介乎每股31至34美元。以最高34美元的招股價計算，Reddit的估值最高可達65億美元，但遠低於2021年融資時的100億美元估值，反映投資者對尚未盈利的企業興趣較弱。

消息稱，Reddit將在IPO預留約176萬股，供活躍用戶及論壇管理員購買。這些股票不受禁售期限制，可在開盤日沽貨套現。

Reddit此前向潛在投資者透露，2023年收入突破8億美元，較2022年的6.67億美元增長兩成；虧損由2022年的1.59億美元，收窄至9080萬美元。

（綜合報道）

[國際金融]