Telegram擬上市 擁9億活躍戶

Durov表示，尋求貨幣化的主要原因是希望保持營運獨立。他說，Telegram在此前的融資已獲超過300億美元的估值。他排除賣盤的可能性，並考慮未來進行IPO。

Reddit擬IPO籌最多58億

此外，彭博社引述知情人士稱，有「美國散戶大本營」之稱的社群媒體平台Reddit，尋求透過IPO集資最多7.48億美元（約58億港元），將會是今年迄今規模最大的IPO之一。

知情人士透露，Reddit將在IPO出售2200萬股股票，價格介乎每股31至34美元。以最高34美元的招股價計算，Reddit的估值最高可達65億美元，但遠低於2021年融資時的100億美元估值，反映投資者對尚未盈利的企業興趣較弱。

消息稱，Reddit將在IPO預留約176萬股，供活躍用戶及論壇管理員購買。這些股票不受禁售期限制，可在開盤日沽貨套現。

Reddit此前向潛在投資者透露，2023年收入突破8億美元，較2022年的6.67億美元增長兩成；虧損由2022年的1.59億美元，收窄至9080萬美元。

（綜合報道）

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