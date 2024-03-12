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紐約聯儲調查：美消費者料通脹高於2%

【明報專訊】紐約聯儲銀行昨公布的一項調查顯示，美國消費者愈來愈懷疑美聯儲能否盡快實現2%的通脹目標。美國消費者預期，明年的通脹升幅維持在3%不變。3年期的通脹預期則上調0.3個百分點，至2.7%；5年期的通脹預期更上調0.4個百分點，至2.9%。3項指標均高於美聯儲將通脹按年升幅維持在2%的目標。由於經濟學家認為消費者的通脹預期，是觀察通脹路徑的關鍵因素，預示美聯儲可能要在較長的時間，將利率維持在較高的水平。

市場正等待周二公布的美國2月消費者物價指數（CPI），為美聯儲下周的政策會議帶來更多啟示。美股三大指數昨早段延續上周五的跌勢，Nvidia（美：NVDA）及超微電腦（美：SMCI）等AI概念股早段續跌。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）的德國超級工廠有望在周一恢復供電，該公司另將在稍後於加拿大推出全自動駕駛（FSD）測試版服務，其股價早段升3%。

倫敦證券交易所接納比特幣及以太幣ETN申請（詳見B3版）之際，持有大量比特幣的軟件公司MicroStrategy（美：MSTR）披露，在2月底至3月10日前再斥資8.2億美元，增持1200枚比特幣，使其總持倉達到20.5萬枚（市值逾140億美元）。比特幣價格昨晚升穿7.2萬美元大關創新高，而被視為「槓桿比特幣ETF」的MicroStrategy，早段股價升近一成。

（綜合報道）

[國際金融]