moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

市佔率跌至30% 蘋果CarPlay前景不明

【明報專訊】蘋果近期好像頭頭碰着黑。先是研發長達10年、累積投資超過100億美元的製造電動車計劃以放棄收場，成為歷來金額最大的爛尾科技項目之一。3月4日，蘋果又被歐盟處以18.4億歐元罰款，原因是該公司在音樂串流服務方面存在反競爭行為，違反了歐盟反壟斷法例。而車載互連系統CarPlay也傳出，市場佔有率已經由幾年前高峰期超過50%，下跌至近期約30%。

蘋果推出CarPlay目的，是為了提高駕駛者的便利和安全，讓他們可以用較不分心的方式來操作iPhone，而毋須拿起iPhone，以免違反交通規則或者發生事故。

同時，CarPlay可以讓iPhone用戶在駕駛汽車時，較方便和安全地使用iPhone上的一些常用功能，例如，可以透過語音或觸控車載電腦屏幕，來使用通話、信息、音樂、導航地圖等應用程式。

CarPlay的前身稱為iOS in the Car。蘋果公司是在2013年6月的全球開發者大會（WWDC）首次公布這個概念。到2014年，CarPlay正式上線。

憑藉簡潔的互動介面，以及流暢的操作速度，CarPlay推出不久，評價便已不錯，但初期還不算有很多車廠支援。

其後，蘋果再透過推出新版的iOS，令CarPlay支援無線連接，用戶可以透過藍牙或Wi-Fi，將iPhone連接到CarPlay，毋須一定要使用Lightning數據線。此外，亦令到CarPlay可以有限度支援第三方的應用程式。

根據市場研究機構ABI Research的估計，2018年，蘋果CarPlay在全球市場的佔有率超過50%。

競爭對手林立 惟認證過程冗長

但這也有些屬於時勢造英雄。因為老牌車企轉身緩慢，很多新車還未有智能化的車載電腦，而其他智能手機品牌也較遲進軍車載系統市場，所以蘋果的CarPlay才一度擁有這麼高的佔有率。

隨着Google的車載互連系統Android Auto的佔有率上升，百度的車載互聯系統CarLife又可以同時支援iPhone和Android兩大類手機，銷量高歌猛進的純電動車生產商Tesla堅持採用自研的車載系統（CarPlay和Android Auto兩者皆不支援），內地的造車新勢力崛起及同樣採用自研的車載系統，一些大型車企亦開始佈局智能化的車載電腦，CarPlay的市場佔有率即顯著下跌。

據媒體報道，通用汽車去年已宣布將會逐步在其產品中淘汰CarPlay。近月CarPlay的市佔率已跌至約30%，並且呈現持續下滑趨勢。

另外，如果車企選擇在車內預載CarPlay，除了需要向蘋果支付授權費用之外，還要經過非常複雜的認證程序。官方說的認證周期大約是10個月，實際上，通常需時1至2年。

對於一般車企來說，預載CarPlay的時間和成本都是偏高的，更有可能無法配合新車推出時間；這也是很多車企都選擇不與蘋果合作的原因。

由於愈來愈多曾經與蘋果合作的車企正在棄用CarPlay，改為使用自研的車載系統，而CarPlay 2.0的推出時間又跳了票，有些媒體和業內人士甚至猜測，蘋果最終有可能會放棄CarPlay。

平心而論，這個揣測確實有些大膽和悲觀，畢竟30%的市佔率也不算少。不過，這也不能完全怪人，因為100億美元造車大計爛尾一事實在太過難看。

資料顯示，蘋果是在2022年6月的WWDC上發表CarPlay 2.0，原定2023年內就要推出，但至今仍然未見其蹤影，也未有在2023年的WWDC上亮相。媒體近期發現，原來蘋果已靜悄悄在網頁上將其推出時間改成2024年。

CarPlay 2.0延期推 惹市場揣測

關於CarPlay 2.0，業內人士既有看好，也有看扁。看好的人士認為，雖然CarPlay在最初幾年依託iOS簡潔優雅的互動介面和流暢特性而受到歡迎，但這大致上只相當於iPhone的外接屏幕或者投影機而已，停留在透過CarPlay來操作iPhone通話、音樂、導航地圖等。

現時的CarPlay功能太過簡單，既沒有輔助泊車、高階輔助駕駛、切換不同駕駛模式等功能，也未有和電動汽車的數據作深度整合，CarPlay 2.0就是要補回些少短板。

例如，CarPlay 2.0可以接管車內的所有屏幕，並向汽車儀表、中控顯示屏等發送信息內容，並獲取汽車的行駛速度、燃油餘量、車內溫度以及其他儀表信息等重要數據。另外，也可以直接調整車內的空調溫度和收音機等。

不過，看扁者認為，CarPlay 2.0可能要求車企將汽車的行駛數據開放給iPhone，或者至少也需要將汽車的各個協議解碼傳送給iPhone。對很多車企來說，這些數據屬於它們的秘密和「禁區」。CarPlay 2.0要求車企開放這些數據，可能會觸動它們的神經，變成弄巧反拙。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]