恒指升505點亞洲最強 重越萬七關 憧憬減息內地經濟回暖 資金有望回流

恒指昨高開114點，升幅一度收窄至25點，午後升幅擴大，最多升567點，高見17,154，收市升505點或3.05%，報17,093，是去年11月28日後收市新高，並連升3日，累升863點或5.3%。國指升3.49%，報5,949點；科指更跑贏大市，升4.6%，報3643點。

科網領漲 騰訊升4％成交逾百億

大市成交連續兩日增加，昨達1499億元，是去年9月4日後最多。不過，港股通下的北水在連續19日流入之下，趁午後大市升幅擴大而減少流入，全日淨吸資減至1.95億元。但北水仍力吸科網股，騰訊（0700）錄淨買入7.29億元；美團（3690）錄1.39億元淨買；小米（1810）錄2.59億元淨買。

中資金融內房升幅顯著

對息口敏感的重磅科網股成追捧對象，成交額亦大升。騰訊升逾4%，成交達105億元，為成交榜首名；小米、嗶哩嗶哩（9626）急升11%，京東（9618）升7.9%，重返紅底股行列，收報106.3元；美團升4.7%，成交逾60億元。中資金融股亦全線做好，平保（2318）、招行（3968）及中人壽（2628）升逾半成。內房股做好，內地據報召集銀行，融資支援萬科（2202），萬科急升一成；龍湖（0960）升14%，是表現最好藍籌。另昨公開招股的新股荃信生物醫藥（2509），遇上大升市首日錄得1.337億元孖展認購，相對公開發售部分2434萬元，超額認購4.5倍。

分析：兩會結束 市場認為政策趨明確

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，恒指昨日曾升穿今年高位17,135點，且收市守在萬七關，加上成交配合，相信是兩會結束後，市場認為政策趨明確，帶動資金追捧新經濟股，以及開始發掘落後板塊，如啤酒、原材料股等。在美國今年有望減息，以及內地貨幣政策力度加強下，如成交再配合，港股整體走勢有望再向上，料已見今年低位，阻力位18,000點。

至於日股受累日圓升值及加息預期，連日回吐，資金是否重回港股，她認為，日股仍屬強勢，近日調整是正常，反而個別美股升勢已近尾聲，投資者不會再高追，部分資金有可能回流港股。

明報記者