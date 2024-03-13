北水連續19日淨流入 恒指公司：佔大市成交比例升

IT股比例跌 能源電訊比例升

報告提到，自深港股通2016年12月開通以來至上周三（6日），北水和南水累計分別淨流入2.59萬億元和1.66萬億元。年初至上周三，北水淨流入613億元，佔去年累計淨流入的19.2%。據恒指公司提供的資料顯示，按每月北水成交量計，北水過去兩年僅有5個月份錄得淨流出，最近一個月淨流出為去年6月，當月淨流出58億元（見圖）；報告亦提到，去年港股日均成交額（ADT）為1049億元，按年跌15.9%。惟北水ADT同期跌幅僅2%。顯示北水於港股成交每况愈下時，其資金流入亦一直展現韌力。

追蹤內地投資者透過港股通持有市值前50名港股公司表現的指數，其恒生港股通高持股50指數的行業比例顯示，截至上周三（6日），金融業及資訊科技業（IT）分別佔29.5%和22.4%，其中IT於指數中的比例，較2022年3月7日時大跌4.4個百分點；能源業及電訊業於指數中的比例，則分別升至上周三的16.8%和13.7%，較2022年同期增加9.7個百分點和5.6個百分點。