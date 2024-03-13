moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

北水連續19日淨流入 恒指公司：佔大市成交比例升

【明報專訊】昨日北水淨流入1.95億元，為連續第19日錄淨流入，累計流入約564.95億元。恒指公司網誌表示，去年北水佔港股市場成交額比例約為14.3%，按年升2.6個百分點。截至今年2月，北水佔港股大市成交額比例維持14.4%，遠高於2018年以來的平均值9%，顯示北水影響力不斷提升。

IT股比例跌 能源電訊比例升

報告提到，自深港股通2016年12月開通以來至上周三（6日），北水和南水累計分別淨流入2.59萬億元和1.66萬億元。年初至上周三，北水淨流入613億元，佔去年累計淨流入的19.2%。據恒指公司提供的資料顯示，按每月北水成交量計，北水過去兩年僅有5個月份錄得淨流出，最近一個月淨流出為去年6月，當月淨流出58億元（見圖）；報告亦提到，去年港股日均成交額（ADT）為1049億元，按年跌15.9%。惟北水ADT同期跌幅僅2%。顯示北水於港股成交每况愈下時，其資金流入亦一直展現韌力。

追蹤內地投資者透過港股通持有市值前50名港股公司表現的指數，其恒生港股通高持股50指數的行業比例顯示，截至上周三（6日），金融業及資訊科技業（IT）分別佔29.5%和22.4%，其中IT於指數中的比例，較2022年3月7日時大跌4.4個百分點；能源業及電訊業於指數中的比例，則分別升至上周三的16.8%和13.7%，較2022年同期增加9.7個百分點和5.6個百分點。