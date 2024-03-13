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小米汽車月底面世 股價飈11％

【明報專訊】千呼萬喚下小米（1810）昨宣布「小米SU7」將於本月28日面世，創辦人兼行政總裁雷軍於微博上稱，小米汽車有信心在行業競爭激烈的環境下打開市場，並指出「小米汽車，需要做出點不一樣的東西，其中最重要的是，智能科技。」消息剌激小米股價昨最多升12.4%，見15.06元，創1個月高，最終收報14.92元，仍升11.3%，成交43.16億元。

雷軍：做出不一樣的東西

雷軍在微博表示，「從2021年3月30日官宣造車開始，『2024年上半年上市』的三年之約，我牢牢記在心裏。3月28日，小米汽車到了正式赴約的時候了。」他又稱「最近不少朋友都問，現在的行業競爭非常激烈，小米汽車有信心打開市場嗎？當然有信心，因為，我們是小米汽車，我們已經做好了充分的準備。」從該微博帖文可見，小米汽車上市發布會將於3月28日舉行，而全國29城59家門店啟動預約，首批品鑑時間為3月25日。同時，小米公司微博帖文中表示，「上市即交付，交付即上量」。

另外，雷軍提及，小米汽車需要「做出點不一樣的東西」，其中最重要是智能科技。他續稱，「我也相信，這是大家對小米、對新能源車真正的期待。」現時大部分新款的新能源汽車均搭載智能駕駛系統，小米汽車或意味需要更「矚目」的智能功能才可以吸引消費者注意。

曾回應網民「售價50萬以內」

小米汽車上市時間確實，惟售價仍未正式公布。雷軍今年初在微博帖文回應網民指出，「50萬（人民幣，下同）以內，有對手嗎？」去年底小米汽車技術發布會上，他亦提及「小米SU7」目標客戶是「時代精英」，其搭配的零件及技術在市面的汽車都處於40萬元以上。他同意小米汽車定價較貴，但強調「一定會讓大家覺得，貴的是有道理的」。