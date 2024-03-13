李寧傳私有化急漲8％ 特步安踏跟升

公司公告：不悉股價異動原因

受消息刺激，李寧昨午市股價一度上漲20%，收市仍升8.07%，報22.1元，是2021年6月28日後最大升幅，當日升幅為27.12%。惟北水趁高減持，昨淨沽逾5.3億元。同業特步（1368）、安踏（2020）跟升，分別漲逾7%及近5%。

按李寧昨日收市價每股22.1元計，市值約為571.17億元。據聯交所股權披露顯示，截至今年1月創辦人李寧持有李寧股權10.74%或2.78億股：其餘基金股東包括貝萊德持有4.61%﹔布朗兄弟哈里曼（BBH）持有7.02%、富達國際持有6.89%

報道指，今次李寧私有化計劃磋商仍處於早期階段，交易細節尚未敲定。李寧則在收市後發公告，經公司就有關情况作出合理查詢後，董事會確認其並不知悉股價及成交異動的任何原因或任何內幕消息等。TPG、太盟投資集團和高瓴不予置評。李寧本人暫未回覆置評請求。

今次李寧擬將公司私有化，市場多認為與公司估值低殘有關。2008年北京奧運熱潮退後，行業因過度擴張而受到庫存過剩困擾多年，直至近年內地政府力谷內需重振經濟，加上「國潮」興起更令李寧股價重上「天梯」，在2021年更晉身紅底股，歷史高見106.7元。不過，其後李寧逐步打回原形，主要受到內地經濟低迷，李寧零售流水不佳兼要積極去庫存，令市場再次質疑其單品牌策略；加上公司調低業績指引，去年底又斥巨資22億元向恒地（0012）擬在北角購入商業大樓「港匯東」等消息影響，即使公司公布擬動用不多於30億回購亦無力阻止跌勢，截至昨日股價已由高位蒸發八成。