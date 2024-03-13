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零售股低迷私有化不斷 部分重整後再上市

【明報專訊】近年多隻零售股先後傳出擬私有化撤出港股，繼外資如歐舒丹（0973）、新秀麗（1910）後，最新主角是股價自高位蒸發八成的李寧（2331）。事實上，港股過去多年光環集中在一些科技巨頭或網紅新經濟股，傳統舊經濟股被冷落，除了自身受到網購衝擊、轉型困難外，亦陷入港股低迷影響股份估值、流通量低兼融資環境惡化等不良循環，令不少大股東趁低私有化，謀求重整並待市場好轉再上市。

利豐I.T利福百麗等先後私有化

近年私有化的零售股包括百年老牌利豐（前上市編號0494）、「潮牌」I.T（前上市編號0999）、經營SOGO百貨的利福國際（前上市編號1212）等。更早的則包括昔日的「鞋王」百麗（前上市編號1880）、銀泰商業（上市編號1833，現為平安好醫生）、COACH（後改名為Tapestry，前上市編號6388）等。

當中百麗創辦人盛百椒為求轉型，在2017年引入高瓴和鼎暉以531億元將公司私有化。重組後先在2019年分拆滔搏（6110）上市，今年再以百麗時尚申請港股上市。近期亦傳出一些私募股權公司正研究新秀麗的私有化交易，冀以更高估值於美國等其他交易所重新上市。

這批零售股私有化往往要借助私募基金力量完成，亦非「免費午餐」。像當年I.T大股東沈嘉偉與私募基金CVC合作以高價私有化I.T的背後，實際要將I.T業務拆骨重整，只保留最值錢、盈利能力最強的「猿人」品牌相關業務，被指為日後重新上市鋪路，不過時隔近3年仍未見其事。