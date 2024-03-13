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渣打任命新管理團隊

標籤：經濟

【明報專訊】渣打集團（2888）宣布任命新管理團隊，旨在簡化及提升效能。其中，現任企業、商業及機構銀行業務（CCIB）兼歐洲及美洲區行政總裁顧世民（Simon Cooper）將會離開集團尋求其他發展。現任環球金融市場主管Roberto Hoornweg及現任中東及非洲地區行政總裁Sunil Kaushal，將出任企業及投資銀行業務（「CIB」，前「CCIB」）聯席行政總裁。

渣打指出，為更明確分配責任，以及更有效通過各業務線將全球優先事項推動到各運營市場，區域層面將從結構中移除。因此，除共同領導CIB外，Hoornweg還將負責歐洲、美洲、中東和非洲市場，派駐迪拜；而Kaushal將負責東盟和南亞市場，並於新加坡工作。

洪丕正將任國際業務行政總裁

另外，現任個人、私人及商業銀行業務（CPBB）行政總裁徐仲薇稍後將由新加坡轉派香港，並將於現有業務範圍上兼負帶領大中華及北亞市場；現任亞洲區行政總裁洪丕正將獲委任為新設的國際業務行政總裁，專注發展環球策略並平衡各個市場的本地發展。於徐仲薇派駐香港前，洪丕正將兼任大中華及北亞地區行政總裁。上述任命將於4月1日生效。

集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）稱，是次人事任命建立了強勁的領導團隊及清晰的權責分工，以推動集團轉型，提升各業務的增長及回報。溫又感謝顧世民在過去8年為渣打作出的貢獻。

上月彭博報道，渣打計劃重組其企業、商業和機構銀行部門（CCIB），可行選擇包括將投行部門從企業和商業銀行部門分離。是次公告CCIB將改名為CIB，或意味重組已經落實。