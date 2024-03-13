金管局推穩定幣發行人「沙盒」

金管局前總裁陳德霖創辦的圓幣錢包科技昨率先表態，對金管局穩定幣監管沙盒計劃表示歡迎，其公司計劃推出港元穩定幣「HKDR」，應用於香港及香港以外不同商業場景。

不設數目上限 符合3條件可參與

陳維民指出，金管局沒有為是次「沙盒」參與者的數目設上限，但要求參與「沙盒」的試驗者證明3個條件，包括有真實意願和合理計劃在香港發行法幣穩定幣、就參與「沙盒」已有具體計劃，以及能夠符合擬議監管要求的合理預期。陳維民提到，將考慮一系列因素例如申請者提出的應用場景、價格穩定機制、儲備資產管理、對使用者的保障等，以評估其申請。

陳維民續稱，「沙盒」起步階段亦不會涉及使用客戶或公眾的資金，亦會限制用戶數量和穩定幣發行量。當局期望參與者透過「沙盒」展示可行的穩定幣發行流程、穩健的內部管控制度以管理主要運作範疇包括洗錢的風險，以及採用適當的措施以保障用戶的權益。