moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

九倉去年轉賺9.45億 受惠物業撥備減值大減酒店業務扭虧

【明報專訊】九龍倉（0004）公布截至去年底止全年業績，受惠於物業撥備減值按年大減66.3%至19.33億元，加上酒店業務扭虧，集團實現扭虧，股東應佔利潤達9.45億元。基礎淨溢利更按年大增10.77倍，達到35.66億元，不過仍然較彭博統計的市場預期37.7億元略低。該集團每股派第二次中期息0.2元，按年持平。

明報記者 陳偉燊

九龍倉股價昨日收報27.35元，逆市微跌0.18%。公司指出，受惠於期內銷售香港山頂物業入帳，物業發展部門的營業溢利按年增長32%至12.32億元；收租部門折算回港元後，營業盈利按年微跌1%至32.07億元；酒店部門扭虧為盈，營業盈利達1.07億元；包括現代貨箱及香港空運站為首的物流部分營業溢利只有3.78億元，按年減少50%。其待售的內地寫字樓等物業經過減值，尚餘存貨79億元，按年減少45.5%。

內地仍有購買力

集中一線城市投地

主席吳天海表示，九倉自2019年起沒有在內地投地，並繼續去存貨為主，資金回流後用於投資香港的豪宅項目，並已就手上的內地待售寫字樓項目的價值作出撥備。他說，集團手上如觀塘九龍貨倉重建等項目，一向全速進行，並無拖慢，無關撤辣與否。

他續稱，內地樓市非一面倒很差，如一線城市或少數二線城市，成交量大抵持平或少許增長，二三四線城市則很差，呈現兩極化發展，這反映出來市場內仍有購買力，料今年市場仍繼續這樣發展，集中在一線城市投地。九倉早已將手上住宅項目銷售得七七八八，餘下寫字樓存貨面對空置率非常高，九倉已自數年前撇減該等存貨價值至適當成本水平，相信將來影響盈利不太嚴重。他亦希望集團今年不用再為內地寫字樓物業再減值，若市道下調時再調整。集團暫時亦不急於增加土地儲備及追購土地。

去年賺20億股息

續投資高息股

至於投資部門受惠於股息增加，因此營業盈利按年增長34%至20.3億元。現時該集團的投資組合達424億元，按年減少65億元，主要投資於地產、新經濟及其他領域，當中近80%組合是在港投資。吳天海表示，集團已續減少投資，目的是投資高息股爭取股息收入及股價增值，單是去年度已賺取20億元股息。集團選擇投資時會很選擇性，繼續投資高股息及穩健的公司。