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購物平台OnTheList 低價促銷 助品牌去庫存

標籤：經濟

【明報專訊】以低價策略協助各品牌成功去庫存的本地會員制快閃購物平台OnTheList，上周五剛於九龍灣MegaBox開設為期8個月的全新陳列室，配合於太古城佔地逾千呎的永久展示店，貫徹集團專注結合線上線下銷售模式。OnTheList香港及澳門總經理Giovanni Musillo表示，目前公司在香港、上海及新加坡均設有永久展示門店，其餘地區以「快閃」形式線下展示商品。而且，平台上商品展示周期只會持續3至7天，換新極快，可以有效觸發消費者的緊迫情緒。

展示商品3至7天 換新極快

OnTheList於8年前於香港創立，其主要幫助品牌方「清庫存」。

Musillo表示，OnTheList的座右銘是「讓庫存轉化為機會」，將過去時裝業庫存積壓導致浪費及破壞環境的問題轉變為新的機會，以特價的方式幫助品牌方清理庫存，在這個過程中，品牌方、環境保護及OnTheList會員取得「三贏」。

價格方面，OnTheList上商品大部分可以做到原價的二折至五折出售，令年輕客戶亦能通過OnTheList以可負擔的價錢購入奢侈品。Musillo稱能提供大額折扣，主要是由於OnTheList與品牌方合作緊密，且較少將資金投入到廣告中，只會運營社交媒體做宣傳，節省了一些運營成本；而物流方面則由第三方機構提供。

只在社交媒體宣傳

節省運營成本

目前，OnTheList在香港擁有超過50萬名會員，2023年，OnTheList在香港幫助品牌方銷售了60萬件積壓商品。在全球其擁有超過69萬名會員、有合作關係的品牌逾700個，當中包括Timberland、Charles & Keith、LE CREUSET等。