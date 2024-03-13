購物平台OnTheList 低價促銷 助品牌去庫存

展示商品3至7天 換新極快

OnTheList於8年前於香港創立，其主要幫助品牌方「清庫存」。

Musillo表示，OnTheList的座右銘是「讓庫存轉化為機會」，將過去時裝業庫存積壓導致浪費及破壞環境的問題轉變為新的機會，以特價的方式幫助品牌方清理庫存，在這個過程中，品牌方、環境保護及OnTheList會員取得「三贏」。

價格方面，OnTheList上商品大部分可以做到原價的二折至五折出售，令年輕客戶亦能通過OnTheList以可負擔的價錢購入奢侈品。Musillo稱能提供大額折扣，主要是由於OnTheList與品牌方合作緊密，且較少將資金投入到廣告中，只會運營社交媒體做宣傳，節省了一些運營成本；而物流方面則由第三方機構提供。

只在社交媒體宣傳

節省運營成本

目前，OnTheList在香港擁有超過50萬名會員，2023年，OnTheList在香港幫助品牌方銷售了60萬件積壓商品。在全球其擁有超過69萬名會員、有合作關係的品牌逾700個，當中包括Timberland、Charles & Keith、LE CREUSET等。