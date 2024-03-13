moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美通脹連續兩月超預期 交易員押注6月開始減息概率降至67.5%

【明報專訊】受汽油、住屋、二手車等價格上漲影響，美國2月通脹升幅連續第2個月超出預期，反映通脹仍然頑固。剔除波動較大的食品及能源價格，美國2月核心CPI按月升幅維持在0.4%，高於市場預期。按年計算，核心CPI的增速由1月的3.9%，下調至3.8%，是接近3年最低，不過仍較預期高出0.1個百分點。

核心CPI按月升幅維持0.4%

美國2月整體CPI按月升0.4%，較1月上調0.1個百分點，是5個月來最大升幅。按年計算，2月整體CPI上調0.1個百分點至3.2%，升幅高於市場預期，強化了美聯儲最快要待今夏才減息的理據。數據公布後， 芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注6月開始減息0.25厘或以上的概率，降至67.5%；相比周一此概率在七成以上。今年全年減息3次或以上的概率，由周一的八成以上，降至昨晚接近八成。全年減息四次的概率，由周一的55%，降至昨晚不足五成。

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚升至接近4.6厘水平。美國10年期國債孳息率昨晚升至4.15厘。由於市場認為數據不足以影響美聯儲6月開始減息的預期，科技股連跌兩天後，昨早段回升。納指早段升逾1%，道指升逾200點。

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，考慮到去年12月的通脹，比許多官員預期溫和，惟今年1月和 2月的通脹卻比預期強，當前的焦點，是美聯儲官員在下周議息會議後公布的點陣圖，會否維持去年12月對今年減息3次的預期，又或更多官員傾向預期只會減息兩次。

燃油供應趨緊張 恐再推高通脹

波士頓聯儲銀行前行長羅森格倫（Eric Rosengren）表示，CPI數據「基本上反映核心通脹正逐步改善」，只要薪酬升幅持續回落，「我認為這份報告不會改變6月可能減息的整體觀點」，且不應影響到美聯儲官員對今年減息3次的預期。

美國2月通脹升幅，主要來自能源價格按月升2.3%。紅海航線受阻、巴拿馬運河乾旱導致運輸成本上漲，加上歐美制裁俄羅斯引發供應鏈混亂等，正推高全球燃油價格。今年迄今，美國汽油期貨價格已上漲兩成，而歐洲柴油期貨價格上漲10%。

摩通戴蒙：最壞情况陷入滯脹

在許多地區，煉油商的利潤高於季節性正常水平。隨着夏季旅游旺季臨近，燃油供應將趨於緊張，恐再次推高通脹。

通脹數據公布前，摩根大通行政總裁戴蒙警告，不能排除美國陷入衰退的可能性。他說，全球預計經濟將軟着陸的可能性為70%至80%，「我認為未來一至兩年軟着陸的可能性，只有市場預期水平的一半，最壞情况是陷入滯脹」。他表示，經濟指標已被新冠疫情扭曲，他不完全相信這些指標，並認為美聯儲應待6月後，情况更為明朗才減息。

（綜合報道）

[國際金融]