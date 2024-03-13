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甲骨文雲業務勝預期 上季收入急增25%

【明報專訊】軟件供應商甲骨文（美：ORCL）預告，即將與AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）發表聯合聲明，公布發展大計。甲骨文行政總裁Safra Catz表示，仍致力於2026財年實現此前設定的650億美元年收入目標。不過考慮到一些業務發展勢頭，部分目標可能過於保守。連串利好消息，加上雲端業務表現勝預期，甲骨文昨早段股價升逾11%。Nvidia股價連跌兩天後早段回升。

甲骨文正透過與Nvidia及競爭對手微軟合作，帶動客戶的雲端服務需求。Nvidia為超級電腦提供的晶片，可供甲骨文雲端服務的客戶使用。在截至2月底的第三財季，甲骨文備受關注的雲計算業務收入按年急增25%至51億美元。當中算力和存儲出租業務收入達18億美元，雲端軟件收入為33億美元，顯示其憑藉較亞馬遜等競爭對手便宜的雲端運算服務，在爭奪市場份額方面取得進展。

截至第三財季末，甲骨文剩餘履約義務（衡量甲骨文銷售積壓的指標）按年增29%至800億美元，遠超分析師預期的590億美元。Catz 表示，這是由第三財季簽署的大型雲端基礎設施合約所推動，反映甲骨文的雲端業務增長動力。

稱微軟今季加購3個數據中心

甲骨文董事長埃里森（Larry Ellison）透露，正為微軟及其Azure雲端業務建設20個數據中心，而對方今季又追加訂購3個數據中心。

Catz表示，儘管甲骨文已迅速擴展雲端數據中心的規模，市場對甲骨文第二代AI基礎設施的需求仍遠超供應，預計甲骨文仍將繼續收到雲端基礎設施的大型訂單。該公司第三財季收入按年增7%至133億美元，大致符合市場預期。甲骨文預計，2014財年的資本支出將高達75億美元，到2025財年更將增至100億美元，高於分析師平均預期的89億美元。

（綜合報道）

[國際金融]