基金特區：外資流入締造日本新牛市 受惠全球增長日圓疲弱企業改革

日股升勢主要集中大型股，但集中度未及美股，與更廣泛的東證指數相比，出口商和科技公司在日經225指數中佔比較重，東證指數現處於35年來的高位。雖然一定程度上外國投資者買入大型股帶動該指數走高，但基本面仍是主要驅動因素；日圓疲弱支撐出口企業，人工智能和硬件科技需求及盈利帶動科技股上揚。企業關注改革仍將是持續釋放日股價值的關鍵，持續提升企業管治水平對改善未來日本股票市場的回報至關重要。

國內需求下降 服務業旅遊業強勁

除了Hurley認為日本企業改革持續才能支持日股上升，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭預期，在錯過去年的牛市之後，過去10年對日本股票並不十分感興趣的外國投資者將買入此等大型股。儘管市場預計短期內日本大型股將持續上升，但隨着市場升勢的焦點擴大，外國投資者很可能在未來數季多元化部署日本股票持倉。問題是在上個季度經濟意外陷入技術衰退的背景下，近期股市的出色表現能否持續。

繼2023年第三季度GDP按季下跌3.3%後，第四季度增長再降0.4%（預測中位數為正1.1%）。上季GDP不及預期的主要原因是消費及政府開支走軟。趙耀庭表示，日本經濟的確正在經歷短暫和小幅的放緩，國內需求持續下降，但部分被更為強勁的服務業及旅遊業出口所抵消。短期之內，私人消費或依然乏力，而且隨着消費復蘇推遲至春季工資談判之後，第一季度經濟增長前景黯淡，日本經濟數據遜於預期，加上美國CPI數據做好引發日圓的新一輪貶值。然而，趙耀庭並不十分擔心當前日本經濟的小幅放緩。

央行貨幣政策正常化料持續

技術衰退部分是由系統內的供給及庫存過剩所致，而且GDP不及預期可能將延長日本央行超寬鬆的貨幣政策。趙耀庭相信，隨着工資增長加速及CPI放緩，消費可能很快重拾增長。當經濟再度加速及「春鬥」（春鬥（Shunto）是日本工會在每年春季就提高員工薪資與管理層開展談判與協商，今年「春鬥」初步結果將在3月15日公布）完成後，工資上調幅度料理想，日本央行或可繼續貨幣政策正常化，並且可能於4月份加息。他表示，外國投資者開始認識到，日本股市已迎來真正的轉折點。

儘管去年下半年陷入技術衰退，但2023年的增長依然相當不俗。景順分析報告指出，通脹創過去數十年新高，推動2023年日本GDP按年增長5.7%，為1991年（6.5%）以來的最高水平。過去一年半，核心CPI一直保持在2%以上。趙耀庭表示，日本經濟數據對日本企業而言，這意味着更強的定價能力，從而透過毛利增加推動強勁的盈利增長。日本企業已錄得強勁的營收增長及經營溢利擴張，推動現金存款創新高。日本市場亦擁有其他結構動力，有望推動未來數年有出色表現。

企業定價能力強 推動營收增長

日本政府近年致力拓經濟，其中東京證券交易所已宣布大量提升股東回報的舉措，可進一步增強外國投資者對「沉睡已久」的日本企業的興趣。此等舉措已於去年推動日本企業的股份回購總額達約1.8萬億美元 ，與年度派息共同創歷史新高。此外，政策制定者對免稅儲蓄帳戶作出積極的政策變動，旨在推動家庭現金存款流入風險較高的資產，此舉有望於未來數年推動約1890億美元的家庭現金存款進入股票市場。倘若近期北京的救市舉措成功推動中國股市反彈，使得中國投資者資金大幅回流中國股市，日本的國內投資勢頭可能足以抵消流失的中國投資者資金。

主要風險：政治不明朗日圓升值

趙耀庭相信日本市場有兩個主要風險值得投資者注意，首先，投資者要注意國內的政治風險，投資者可能尚未充分認識到執政自民黨所面臨的政治不明朗因素，有關該黨派的醜聞持續發酵，恐會影響即將於9月份舉行的地方選舉，日本政局及其會否打擊市場情緒值得關注。同時，若日本央行於4月份開始加息，而聯儲局於第二季度開始減息，這可能導致日圓在利率差的帶動下大幅升值，日本的負利率及超寬鬆的貨幣政策路線很可能即將結束。外國投資者歷來認為日圓與日本股票之間存在因果關係，即日圓走弱有利於日本股票，因為有助日本出口商盈利，趙耀庭認為，未來一年的升值都將是循序漸進的，對日本經濟或企業盈利的影響將微乎其微。

明報記者 龍彩霞

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