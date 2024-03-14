穩定幣監管沙盒促進金融創新

Presented by：WAW Creation

按安排，該沙盒計劃將會為HKMA和業界之間交流對建議監管體制的意見提供了有效渠道，有助製訂合適且基於風險的監管要求，這對於促進穩定幣發行業務的可持續和負責任發展至關重要。

保障消費者和穩定金融系統

雖然其他不同類型的監管沙盒在香港已經推出了好一段時間，但業界對沙盒的真正意義仍欠詳盡了解。愚公借此計劃跟大家深入探討。

沙盒，全名「監管沙盒」是一種監管機構設立的創新試驗環境，旨在促進新興科技或金融創新的發展。它提供了一定程度的豁免或寬鬆的監管規定，以便企業能夠在監管機構的監督下測試和推出新的產品、服務或商業模式。

沙盒的目標是在保持監管的原則和目標不變的前提下，推動創新和技術發展，並為監管機構和創新企業之間建立更緊密的合作關係。它為創新企業提供了一個相對靈活的監管環境，同時保護消費者權益和金融系統的穩定性。

創新試驗場所 紓創新企業壓力

1. 創新試驗場所：沙盒提供了一個安全的試驗場所，讓創新企業能夠在受監管的環境下測試其新技術、產品或服務，以驗證其商業模式和可行性。

2. 相對寬鬆的監管規定：沙盒為參與者提供了一定程度的豁免或寬鬆的監管規定，以減輕創新企業在早期階段面臨的監管壓力。這有助於降低進入門檻，鼓勵更多的創新和實驗。

3. 時限和規模：沙盒通常有明確的時限和規模。這有助於限制試驗的範圍，確保監管機構能夠適時評估相關風險，並在一定期限內決定是否放寬或調整監管規定。

4. 監管指導和支持：沙盒通常提供監管機構的指導和支持，以確保參與者在試驗過程中遵守監管要求，並促進其合規發展。

5. 風險評估和監控：沙盒要求參與者對潛在風險進行評估，並與監管機構共同監測和管理這些風險。這有助於保護消費者利益、維護金融穩定性和市場公平性。

沙盒跟法規更新有密切關係

沙盒的目的之一是為了測試和驗證新興科技或金融創新，以了解其潛在的益處和風險，以便監管機構能夠根據實際情況進行相應的法規更新和改進。通過沙盒，監管機構可以與創新企業密切合作，了解新技術、產品或服務的運作方式和潛在影響。這種合作和實際試驗的經驗可以幫助監管機構更好地評估現有法規框架的適應性和效力。

如果沙盒中的試驗表明現有法規對於促進創新或適應新技術存在限制或不足之處，監管機構可以利用這些洞察來推動法規的更新和改進。這可能包括修改或製訂新的法規、指導方針或監管框架，以更好地適應創新和技術進步的需求。

新機制應對新時代金融科技

沙盒還可以為監管機構提供一個反饋機制，幫助其更好地了解新興科技和創新領域的發展趨勢和挑戰。這種了解可以指導監管機構在法規製訂和更新過程中更加敏銳地應對新技術和市場變化。

通過建立沙盒的法規更新的新機制，香港可以為穩定幣和Web3技術的發展創造有利環境，並吸引新興行業和商業模式加入香港的新金融生態。這將促進穩定幣的探索和虛擬資產交易的發展，推動創新的區塊鏈應用，培養人才儲備，並製訂適應不斷變化的監管框架，以平衡投資者保護和市場發展之間的關係。這一舉措有助於實現香港成為全球虛擬資產交易中心的願景。

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

香港城市大學EMBA特約教授

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