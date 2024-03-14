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人手不足 客運力恢復疫前延一季

【明報專訊】國泰（0293）預計客運力將於今年第二季恢復至疫情前80%，惟運力完全恢復需在明年首季，較原先預計的今年底延遲了一季。行政總裁林紹波表示，延遲原因主要是人手因素，但今年集團目標增加約5000名員工，當中涉及機師、地勤等不同崗位，亦會繼續招聘和加強培訓計劃，料今年底員工總數可增至2.9萬名，形容是次調整目標屬「輕微延遲」。

今年計劃聘5000人 以港人為主

林紹波續稱，已從年初臨時取消航班一事汲取經驗，相信復活節以至暑假都能提供穩定服務，不會再有同樣情况發生。他指出，上月已向民航處提交報告交代取消航班事件，亦將到立法會交代。另外，營運及航空服務總裁麥皓雲（Alex McGowan）表示，集團運力完全恢復需3400名機師，現時集團合計有2900名機師，故已制定相關計劃以填補該空缺。他續稱，機師流失率去年為5%，屬正常水平，目前更低於2%，同時經招聘和晉升的機長及副機長，分別有約290名及380名。

至於國泰在內地招聘的情况，林表示去年招聘逾百名空中服務員，今明兩年繼續擴大招聘，以迎合內地市場需要，但強調仍以港人為主。另外，國泰表示已向員工發放了多達6星期合資格酬金的特別酬謝金，並推出適用於去年的新利潤分享計劃，相等於7.2星期合資格酬金。

截至去年底，國泰集團全球僱用逾2.38萬名員工，其中1.95萬名為在港員工。國泰計劃今年增加5000人目標相當於多聘21%，而集團去年全球員工只增加12%或2600名，亦較疫情前的3.42萬名仍有一段距離；去年國泰員工開支按年增38.9%至147.85億元、相當於2019年國泰員工開支201.25億元的77%左右。