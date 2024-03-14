中央財政加地方政府撐汽車家電舊換新

多個領域投資規模4年增25%以上

《方案》明確了5方面20項重點任務，首先是實施設備更新行動，推進重點行業設備更新改造，加快建築和市政基礎設施領域設備更新，支援交通運輸設備和老舊農業機械更新，提升教育文旅醫療設備水準。到2027年，工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模要較2023年增長25%以上。

至於實施消費品以舊換新行動，《方案》指將開展汽車、家電產品以舊換新，推動家裝消費品換新。其中，汽車以舊換新方面提出，組織開展全國汽車以舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產企業、銷售企業開展促銷活動，並引導行業有序競爭。

《方案》堅持中央財政和地方政府聯動支持消費品以舊換新，通過中央財政安排的節能減排補助資金支援符合條件的汽車以舊換新；鼓勵有條件的地方統籌使用中央財政安排的現代商貿流通體系相關資金等，支援家電等領域耐用消費品以舊換新。

倡運用再貸款政策工具作支援

另外，《方案》又建議運用金融市場再貸款政策工具，引導金融機構加強對設備更新和技術改造的支援，中央財政將對符合再貸款報銷條件的銀行貸款給予一定貼息支援，發揮擴大製造業中長期貸款投放工作機制作用，並引導銀行機構合理增加綠色信貸，加強對綠色智慧家電生產、服務和消費的金融支援，又鼓勵銀行機構在依法合規、風險可控的前提下，適當降低乘用車貸款首付比例，合理確定汽車貸款期限、信貸額度等。

《方案》又要求，各地區、各部門要在黨中央集中統一領導下，完善工作機制，加強統籌協調，做好政策解讀，營造推動大規模設備更新和消費品以舊換新的良好社會氛圍。