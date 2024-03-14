港股北水淨流入114億 3個月最多

恒指創3個半月高後倒跌

隔晚美股全線做好，恒指昨低開早段跌42點後止跌回升，一度升至17,214點的近三個半月高及今年最高位，最終收報17,082點，跌11點，續高於100天線。

北水方面，昨淨流入114.19億元，較上日的1.95億元大增57倍，淨流入金額亦是去年12月18日後最多，截至昨天，北水已連續第20天淨入，累計流入679.15億元，對上一次連續20日淨流入是2023年4月。三大指數ETF盈富（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）分別獲北水淨買入39.56億元、5.79億元及12.18億元，中行（3988）繼續有北水淨買入2.61億元，5天累計淨買入近26.5億元。南水北上合計淨流入15.67億元人民幣，連續4天累計淨流入220.72億元人民幣。

科技股個別發展，美團（3690）升1%，騰訊（0700）、阿里（9988）偏軟；國藥控股（1099）跌4%，是跌幅最大藍籌，紫金礦業（2899）升3.46%，為升幅最大藍籌。阿仕特朗資產管理董事鄭家華表示，港股相對其他市場落後，加上年內美國必會減息，相信今年恒指已見底位，不排除會下試100天線的16,600點，再反覆升上去。

中港證監高層會面 商鞏固港金融中心

另外，證監會昨晚公布，主席雷添良和行政總裁梁鳳儀與中國證監會主席吳清昨天在北京會面。回顧近期內地與香港資本市場合作成果，並就兩地市場發展近况交換意見。雙方同意進一步深化跨境監管執法合作，並共同促進兩地資本市場的協同發展，鞏固和提升香港國際金融中心地位。