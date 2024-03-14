上市前股東部分解禁 途虎急瀉35％見新低

據CCASS資料顯示，途虎年初至上周四於CCASS持股量一直維持4696萬股水平，惟突然增至本周二的3.85億股，期內CCASS持股量與已發行股份的佔比，亦由5.73%飈升至47.05%，其持股量增多，相信是有主要股東將大筆實體股票存入CCASS內，或為其沽售解禁股份作部署。

CCASS持股急增 或有股東部署減持

據途虎招股書所示，騰訊控股（0700）為途虎最大股東，擁約1.52億A類股份。愉悅資本、紅杉中國及FountainVest分別擁約7030萬A類股份、3917萬A類股份和4271萬A類股份。另外值得一提的是，途虎昨日成交量大增至1073萬股，亦較過去14個交易日平均成交量73.18萬股多逾13倍。

途虎養車於去年9月26日正式掛牌，當時招股價為28元。途虎所有上市前股東約6.9億A類股份，禁售期於本周二或本月24日解禁，至於解禁期為昨日還是本月的24日，據其配售公告所示，則為「視情况而定」。