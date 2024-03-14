上市前股東部分解禁 途虎急瀉35％見新低

【明報專訊】半新股、內地汽車維修服務平台途虎養車（9690），所有上市前股東或於本周二（12日）已解禁，大批實體股票由上周五（8日）起開始轉入中央結算系統（CCASS）內，或為大股東沽售解禁股份作部署。途虎昨天曾插水式跌44%至9.01元，為上市以來新低，更一度觸發市調機制，最後收報10.46元，股價暴瀉35%，成交額達1.22億元。途虎昨日發新聞稿指出，投資者應該更加關注決定公司長期價值的關鍵因素，應理性看待，毋須過度恐慌。
據CCASS資料顯示，途虎年初至上周四於CCASS持股量一直維持4696萬股水平，惟突然增至本周二的3.85億股，期內CCASS持股量與已發行股份的佔比，亦由5.73%飈升至47.05%，其持股量增多，相信是有主要股東將大筆實體股票存入CCASS內，或為其沽售解禁股份作部署。
據途虎招股書所示，騰訊控股（0700）為途虎最大股東，擁約1.52億A類股份。愉悅資本、紅杉中國及FountainVest分別擁約7030萬A類股份、3917萬A類股份和4271萬A類股份。另外值得一提的是，途虎昨日成交量大增至1073萬股，亦較過去14個交易日平均成交量73.18萬股多逾13倍。
途虎養車於去年9月26日正式掛牌，當時招股價為28元。途虎所有上市前股東約6.9億A類股份，禁售期於本周二或本月24日解禁，至於解禁期為昨日還是本月的24日，據其配售公告所示，則為「視情况而定」。