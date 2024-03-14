moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新秀麗去年多賺33% 毛利率歷史新高 全球旅業復蘇 中國銷售淨額急增88%

【明報專訊】受惠於全球旅業復蘇，新秀麗（1910）去年全年多賺33.3%至4.17億美元，撇除匯兌影響後純利升34.6%；經調整EBITDA為7.093億美元，按年升50.2%。集團每股基本盈利為0.289美元，更重新恢復派息，擬派發每股0.1034美元股息。

亞洲區上季銷售淨額升逾40%

不過，單計去年第四季，集團純利按年倒退24.8%至1.49億美元，經調整EBITDA為1.81億美元，按年升27%。新秀麗表示，去年第四季銷售淨額增長主要受亞洲所推動，該地區銷售淨額按年升40.6%，北美洲就按年持平，整體銷售淨額9.485億美元，按年升15.9%；毛利為5.68億美元，按年升22.8%。

受惠於全球休閒及商務旅遊持續復蘇及增長，對集團產品需求增加所推動，新秀麗全年銷售淨額達36.82億美元，按年升27.9%，較2019年增長17.5%，而中國銷售淨額更急增88.4%。此外，集團全年毛利達21.83億美元，按年升36%；毛利率為59.3%，按年升3.5個百分點，達至歷史新高。新秀麗解釋，毛利率上升主要由於所有地區毛利率均按年改善，同時毛利率最高的亞洲地區及Tumi品牌佔總銷售份額上升。

集團主席Timothy Charles Parker表示，去年大幅增加營銷投資，以把握全球旅遊業及觀光業的持續復蘇及增長，並且在所有地區及核心品牌銷售淨額強勁增長的推動下，提升盈利能力。

今年嚴限促銷折扣 維持毛利率水平

按旗下品牌計，新秀麗銷售淨額達18.49億美元，按年升28.0%；Tumi銷售淨額為8.79億美元，按年升34.3%；American Tourister銷售淨額為6.55億美元，按年升26.0%。

新秀麗行政總裁Kyle Gendreau預期，今年全球旅遊業及觀光業維持穩健增長，隨着中國出境旅遊持續改善，預計今年亞洲旅遊將繼續保持強勁增長，北美洲及歐洲以接近歷史性趨勢穩步增長；中國遊客的持續回流之下，歐洲的前景相對較佳。他又稱，今年營銷支出目標為銷售淨額的約7%，亦會嚴格限制促銷折扣，以維持毛利率水平。

明報記者 蕭嘉聰