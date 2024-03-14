moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

碧桂園境內債利息到期未全付

【明報專訊】繼萬科（2202）陷債務傳聞後，彭博報道，碧桂園（2007）據悉未能按期於3月12日兌付已展期的「21碧地01」境內人民幣債券的利息，涉及9600萬元（人民幣，下同），並已進入30日寬限期。內房股昨日普跌，碧桂園跌4.92%，報0.58元。

碧桂園：盡最大努力籌措資金

碧桂園回覆，公司擬定於3月12日到期兌付的「21碧地01」9600萬元利息資金尚未全額到位。根據現有債券合同條款，該期債券仍有30個交易日的寬限期。

公司指因為銷售恢復情况不達預期，資金調撥承壓等原因；公司將在寬限期內通過做好銷售、盤活資產、削減不必要的行政管理開支等方式，盡最大努力籌措資金。

內地樓市持續疲軟，碧桂園又接連出現被建滔集團（0148）入稟清盤等負面消息，令集團今年首兩個月合約銷售額繼續斷崖式下跌，1月及2月合約銷售額分別54.9億元及37.2億元，按年分別跌75.1%及85%。

分析：政府救樓市需「落重藥」

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，碧桂園與萬科不同，萬科在內地品牌歷史更悠久，其違約影響不下於中國恒大（3333），公司至今仍未違約，故內地政府仍想盡力助其渡過難關。相反碧桂園已違約及着手進行境外債務重組，境內債違約、重整、延期等亦是投資者預期內的事。

他認為，政府要救樓市需「落重藥」，如直接介入向開發商收購商品房用作保障房，規模需「至少一萬幾千億」。此舉既可令整體庫存下降，開發商亦可直接獲得資金，在市場預期不大下重手救市能起到更大效果及象徵意義。

國泰君安一份報告提到，境內的債務有大量金融政策支持，基本都能夠做展期，難以形成真實壞帳。因此，認為當前不應該有房地產市場會發生系統性金融風險的擔憂。但房地產開發的壓力也存在，主要在於仍有較大庫存，和庫存對應的減值壓力，但這是顯性化的風險，給予時間和超常規政策，能夠得到妥善解決。