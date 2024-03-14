指周企無意長期經營佐丹奴 Webb：料為觸發賣盤

【明報專訊】佐丹奴（0709）早前被大股東周大福企業提出罷免主席兼行政總裁劉國權，有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb出席公司分析員會議後回應本報查詢時表示，權衡各種可能性後，他認為周大福企業或不是有意對佐丹奴業務作根本性改變，而是觸發公司賣盤以出售所持股權（but to trigger a sale of the company in order to sell their stake）。
David Webb解釋，周大福企業以及與其友好的股東，合計持股量約為50%，值得注意的是，百慕達法律允許要求召開股東大會的股東，在通函中加入最多1000字的聲明解釋召開股東大會的原因，但周企選擇不加入聲明。
據他所知亦沒有游說任何其他佐丹奴股東，反映周企非常有信心已獲得足夠支持，在股東大會上取得成功。
David Webb重申，不認為周企會長期從事此行業（佐丹奴），即使佐丹奴目前業務表現良好，在周企控制佐丹奴董事會前，將無法向潛在買家提供詳細公司資料，對賣盤或出售股份構成障礙。
周大福企業於今年2月要求佐丹奴召開股東特別大會，表決7項議案，包括罷免劉國權職務；委任周大福主席鄭家純的長女鄭志雯及三子鄭志亮為佐丹奴非執行董事等，下月3日將舉行股東特別大會表決。