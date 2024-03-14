指周企無意長期經營佐丹奴 Webb：料為觸發賣盤

David Webb解釋，周大福企業以及與其友好的股東，合計持股量約為50%，值得注意的是，百慕達法律允許要求召開股東大會的股東，在通函中加入最多1000字的聲明解釋召開股東大會的原因，但周企選擇不加入聲明。

據他所知亦沒有游說任何其他佐丹奴股東，反映周企非常有信心已獲得足夠支持，在股東大會上取得成功。

控制董事會前

無法向潛在買家提供資料

David Webb重申，不認為周企會長期從事此行業（佐丹奴），即使佐丹奴目前業務表現良好，在周企控制佐丹奴董事會前，將無法向潛在買家提供詳細公司資料，對賣盤或出售股份構成障礙。

周大福企業於今年2月要求佐丹奴召開股東特別大會，表決7項議案，包括罷免劉國權職務；委任周大福主席鄭家純的長女鄭志雯及三子鄭志亮為佐丹奴非執行董事等，下月3日將舉行股東特別大會表決。