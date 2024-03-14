moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

361度去年多賺29% 恢復派息

【明報專訊】體育用品股361度（1361）公布，去年純利9.6億元（人民幣，下同），按年增28.7%，每股基本盈利為0.465元；派末期息每股13.9港仙，計及中期息每股6.5港仙，全年派息20.4港仙，派息比率達到40.2%，2022年則全年無派息。恢復派息的361度昨曾高見4.62港元或升6.45%，全日收4.58港元，升5.53%。

全年收益增21% 毛利率略增

集團全年收益84.23億元，按年增21%；全年毛利率41.1%，按年增0.6個百分點；截至去年底的存貨周轉日數為93日，按年增加兩天。全年廣告及宣傳開支佔收益12.7%，按年升0.7個百分點，員工成本則按年跌0.6個百分點至9.2%，研究及開發成本則為3.7%，按年增0.1個百分點。

收益按業務劃分，全年收益84.23億元中，75.2%由361度核心品牌產品業務貢獻；其餘23.2%及1.6%由兒童業務及分類為其他，亦即鞋底銷售的業務貢獻。

截至2023年底集團361度品牌在中國擁有5734個門店，按年淨增加254個；當中2545個為361度兒童產品銷售網點，按年淨增加257間。按區域劃分，約75.9%的門店位於中國三線及三線以下城市，而5.1%及19.0%的門店分別位於中國一線及二線城市。

集團指鼓勵其分銷商及授權零售商繼續開大店，開最新升級形象店，以及增加在商場及百貨開設新門店。2023年門店渠道結構更加優化，門店平均面積持續穩定提升，終端的零售流水表現持續強勁。