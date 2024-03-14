361度去年多賺29% 恢復派息

全年收益增21% 毛利率略增

集團全年收益84.23億元，按年增21%；全年毛利率41.1%，按年增0.6個百分點；截至去年底的存貨周轉日數為93日，按年增加兩天。全年廣告及宣傳開支佔收益12.7%，按年升0.7個百分點，員工成本則按年跌0.6個百分點至9.2%，研究及開發成本則為3.7%，按年增0.1個百分點。

收益按業務劃分，全年收益84.23億元中，75.2%由361度核心品牌產品業務貢獻；其餘23.2%及1.6%由兒童業務及分類為其他，亦即鞋底銷售的業務貢獻。

截至2023年底集團361度品牌在中國擁有5734個門店，按年淨增加254個；當中2545個為361度兒童產品銷售網點，按年淨增加257間。按區域劃分，約75.9%的門店位於中國三線及三線以下城市，而5.1%及19.0%的門店分別位於中國一線及二線城市。

集團指鼓勵其分銷商及授權零售商繼續開大店，開最新升級形象店，以及增加在商場及百貨開設新門店。2023年門店渠道結構更加優化，門店平均面積持續穩定提升，終端的零售流水表現持續強勁。